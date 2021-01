Venezuela : Twitter suspend le compte de l'Assemblée Nationale

Le réseau social Twitter a suspendu le compte de l'Assemblée Nationale (AN) du Venezuela, à majorité chaviste, élue aux élections législatives de décembre sous prétexte qu'il ne respecterait pas ses règles, sans donner plus d'explications.

D'autres comptes liés au Gouvernement de Nicolás Maduro ont également été suspendus.

Cette suspension a eu lieu jeudi soir alors que l'Assemblée Nationale était en session ordinaire, ce qui porte atteinte au droit à l'information des citoyens qui utilisent ce média pour s'informer sur les questions discutées au Parlement.

« Twitter suspend les comptes qui ne respectent pas les règles, » dit le texte qui apparaît sur le profil du Parlement vénézuélien qui a ouvert son espace sur cette plate-forme le 5 janvier dernier, quand la nouvelle Assemblée Nationale s'est installée après 5 ans de contrôle de l'opposition, après avoir gagné les élections législatives du 6 décembre.

Par contre, le compte Twitter de l'Assemblée Nationale présidée par le putschiste Juan Guaidó dont la période législative est arrivée à son terme reste actif et vérifié, ce qui indique que le réseau social reconnaît le Parlement élu en 2015 et soutient la poursuite de son mandat.

Le 10 janvier dernier, le président Maduro, à propos de la suspension par Twitter du compte du président sortant des Etats-Unis Donald Trump pour incitation à la haine et promotion de la violence, avait remis en question le réseau social parce qu'il n'avait pas fait la même chose quand, au Venezuela, il y avait eu des troubles et des tentatives de coup d'Etat : « Ils ne suspendent pas le compte de Guaidó, de Leopoldo López et des putschistes. Double morale, double critère, » avait-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

