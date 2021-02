Bolivie : La Banque Centrale rend le prêt accordé à Áñez par le FMI 

La Banque Centrale de Bolivie a annoncé mercredi qu'elle rembourse le crédit obtenu illégalement par le Gouvernement de fait présidé par Jeanine Áñez auprès du Fonds Monétaire International (FMI).

« La Banque Centrale fait savoir à l'opinion publique que pour défendre la souveraineté économique du pays et le respect de la Constitution Politique de l'Etat (CPE), elle a remboursé 346 700 000 $ étasuniens au FMI équivalents à 240100 000 de droits spéciaux de virement (DEG) qui ont été obtenus illégalement par le Gouvernement de fait. »

La banque signale que ce crédit impose certaines conditions fiscales, financières et de change, « n'est pas conforme à ce qui est établi dans les articles 158 et 322 de la Constitution Politique de l'Etat et à d'autres normes connexes en vigueur et viole la souveraineté et les intérêts économiques du pays. »

« La Banque Centrale de Bolivie a rendu au FMI un prêt de 351.500 000 $ étasuniens à cause des conditions qu'il impose en politique économique intérieure et du fait qu'il avait été contracté illégalement sous le Gouvernement de fait de Jeanine Áñez. Le crédit initial était de 346 700 000 $ étasuniens. Il a augmenté à cause des commissions et des intérêts. @teleSURtv pic.twitter.com/UWXxGE3f6x

Freddy Morales (@FreddyteleSUR) 17 février 2021

Dans son communiqué de presse, la BCB affirme qu'elle reste en contact avec le ministère de l'Economie et des finances Publiques (MEFP) pour prendre des mesures contre les ex-fonctionnaires qui ont rendu possible ce prêt illégal.

« Le MEFP a déclaré qu'étant donné les irrégularités observées dans le crédit du FMI, il ne peut autoriser aucun paiement que pourrait demander oi effectuer la BCB au Trésor Général de la Nation (TGN) et a suggéré de prendre les mesures nécessaires pour protéger et respecter les ressources de l'Etat, » dit la BCB.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-banco-central-rechaza-credito-fmi-irregularmente-anez-20210217-0039.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/bolivie-la-banque-centrale-rend-le-pret-accorde-a-anez-par-le-fmi.html