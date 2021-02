Bolivie : La Bolivie et les Etats-Unis reprennent l'agenda bilatéral

Des sources officielles de l'agence ABI ont fait savoir que la vice-ministre pour la gestion institutionnelle et consulaire Eva Gloria Chuquimia Mamani a rencontré mercredi la chargé d'affaires des Etats-Unis en Bolivie, Charisse Phillips, pour traiter des points de l'agenda bilatéral.

Cette rencontre a eu lieu après que l'Etat Plurinational de Bolivie ait abrogé le décret suprême N° 4107 du 9 décembre 2019 pour remettre en vigueur le décret suprême N° 2339 du 22 avril 2015 qui exige que les citoyens des Etats-Unis obtiennent un visa.

Mercredi dernier a été approuvé le décret suprême N° 4460 qui établit qu'il « n'existe pas de justification suffisante et solide pour modifier la liste des exonérations et des extensions de visas pour entrer sur le territoire bolivien stipulées dans le décret suprême N° 4107 qui a bénéficié de façon unilatérale à des citoyens israéliens et étasuniens sans que ce pays accordent le même bénéfice, dans le cadre du pricnipe de réciprocité, aux citoyens boliviens. »

Avec l'entrée en vigueur du décret suprême N° 2339 de 2015, la Bolivie pourra, grâce à ses points de contrôle frontaliers et aéroportuaires, émettre des visas de tourisme ou de visite à des étrangers de nationalité étasunienne.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/bolivia-bolivia-y-eeuu-retoman-agenda-bilateral/

URL de cet article :