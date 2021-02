Bolivie : Luis Arce intègre le Groupe de Puebla

Le président de l'Etat Plurinational de Bolivie : Luis Arce a intégré le Groupe de Puebla, a fait savoir aujourd'hui ce forum politique et d'enseignement composé de représentants de la gauche ibéro-américaine. L'arrivée de Luis Arce est considérée comme un signe de son intention ferme de renforcer la relation du groupe avec la Bolivie à quelques jours d'une rencontre de travail de ce groupe de dialogue et de coordination des politiques régionales.

A ce rendez-vous virtuel, la Bolivie a été représentée par la ministre de la présidence María Nela Prada qui, au nom d'Arce, a souligné l'importance de l'intégration régionale pour faire face aux défis actuels, surtout à ceux en relation avec l'impact n&gatif de la pandémie dans le domaine économique et social.

Avec l'adhésion d'Arce, le Groupe de Puebla a 50 membres parmi lesquels les présidents de l'Argentin et du Mexique, les ex-présidents du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma Rousseff, de Uruguay, Pepe Mujica, du Paraguay, Fernando Lugo, de la Colombie, Ernesto Samper, de la République Dominicaine, Leonel Fernández, de l'Equateur, Rafael Correa, de la Bolivie, Evo Morales et l'ex-premier ministre d'Espagne, José Luis Rodríguez Zapatero.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

