Bolivie : Remboursements pour les personnes à faible revenu

La Paz, 12 février (RHC)- Le président bolivien Luis Arce a commencé aujourd’hui le remboursement de 5% du paiement en espèces de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des personnes à faible revenu.

Au cours du meeting de remise symbolique du premier remboursement, le président a affirmé que le Gouvernement cherche ainsi à ce que ceux qui ont moins de ressources aient de plus en plus de ressources, ce qui est une relation importante pour générer plus de revenus et améliorer la qualité de vie des plus nécessiteux.

Arce a relevé que cette initiative est importante parce qu’elle améliore d’une part la progressivité du système de recouvrement et, d’autre part, la redistribution des revenus.

Il a affirmé que l’argent était déjà versé sur chaque compte des bénéficiaires, tandis que 14 700 personnes étaient enregistrées comme dépendantes, indépendantes et retraitées.

Avec ces mesures, a souligné le président, 'nous montrons justice au niveau individuel des agents économiques avec la redistribution de la richesse qui est l’élément fondamental de notre modèle économique'.

Il a souligné que cette initiative donne des résultats effectifs et immédiats à la population, car ce sont des remboursements mensuels et en 12 mois ils représentent un chiffre significatif.

Auparavant, la Chambre des députés bolivienne avait approuvé la règle du remboursement de 5% de tous les achats facturés à des personnes ayant un revenu inférieur à 9000 boliviens (environ 293 dollars).

Pour sa part, le ministre de l’Économie, Marcelo Montenegro, a souligné que ce remboursement encourage la demande intérieure du pays.

'Nous estimons qu’à la fin de l’année les bénéficiaires recevront environ plus de trois mille boliviens (près de 434 dollars) sur leurs comptes en banque, soit l’équivalent de trois fois le Bon contre la faim (145 dollars)', a précisé Monténégro.

Arce a prédit qu’à ce rythme, avec la victoire sur la pandémie et avec les vaccins, les normes de développement projetées par le Gouvernement seront atteintes.

Il a rappelé qu’après le précédent mandat de facto de Jeanine Áñez, ils avaient trouvé un pays sans demande intérieure, avec un appareil productif détruit, sans investissements publics, avec une dette extérieure énorme et des taux de croissance économique négatifs.

