Bolivie : Un premier inculpé pour le massacre de Senkata

Par Nara Romero Rams

L'ex-général Luis Fernando Valverde est le premier inculpé pour le massacre de Senkata, une avancée destinée à éviter l'impunité pour ce crime perpétré pendant le coup d’État en Bolivie.

Le novembre 2019, une opération policière et militaire destinée à débloquer les routes partant de l'usine de gaz de Senkata a fait 10 morts lors d'une tuerie qualifiée par les Nations Unies de « grave violation des droits de l'homme. »

Des villageois d' El Alto qui protestaient contre le coup d'Etat contre le président Evo Morales (2006-2019) bloquaient les routes par lesquelles devait arriver le combustible à La Paz et ont été réprimés par la police et l'armée.

Le procureur départemental de La Paz a fait savoir mardi dernier que Valverde, qui était alors directeur de l'agence nationale des hydrocarbures, avait connaissance de cette opération et avait, dans le cadre de ses fonctions militaires, ordonné d'envoyer 6 chars blindés autorisés à tirer face à la menace de nouveaux troubles.

Le procureur Antonio Cossío a révélé que plusieurs militaires qui se trouvaient sur les chars d'assaut avaient confirmé avoir reçu cet ordre du général en accord avec l'ex-ministre des hydrocarbures du régime de fait, Víctor Hugo Zamora, ce qui a attiré l'attention parce qu'il occupait un poste civil et n'avait pas la faculté de prendre cette décision.

Cossío a précisé que les preuves recueillies ont montré que les tirs qui ont fait 10 morts et plusieurs blessés étaient partis de ces véhicules et de l'intérieur de l'usine. C'est pourquoi Valverde est également accusé de manquement à ses devoirs, d'assassinat, d'homicide, de violences ayant provoqué des blessures graves et légères, entre autres chefs d'accusation.

Selon l'accusé, dans l'attente d'une audience préventive, à cette occasion, il respectait la loi et l'ordre d'envoyer les blindés avait été donné pour éviter « un mal pire. » Les investigations sur le massacre de Senkata ont été élargies aux ex-ministres de l'Intérieur Arturo Murillo et de la défense Luis Fernando López, actuellement en fuite, pour les délits de manquement à leurs devoirs et violation de la Constitution pour avoir signé le décret qui autorisait cette opération.

Mais l'accusation de Valverde, n'est pas suffisante parce qu'il faudrait inculper la présidente de fait Jeanine Áñez et d'autres membres de son Gouvernement, a déclaré au journal argentin Página 12 David Inca, représentant de l'Assemblée Permanente des Droits de l'Homme d'El Alto.

Iván Hidalgo Mejía, blessé par arme à feu à Senkata, a affirmé au même journal que « Valverde ne devrait pas être le seul inculpé, que tout militaire qui a tiré, tout policier qui a torturé et blessé en violant nos Droits de l'Homme devrait l'être aussi. »

Juan Carlos Huarachi, secrétaire général de la Centrale Ouvrière Bolivienne (COB) a demandé au Parlement d'accélérer le procès contre Áñez et les ex-fonctionnaires putschistes pour ce délit et d'autres.

« Nous sommes les porte-parole des organisations syndicales, les notes et les plaintes qui nous arrivent, nous les transmettons à notre Assemblée Législative en tant que pouvoir del'Etat, » a souligné Huarachi après avoir rencontré Andrónico Rodríguez, le président du Sénat, le 3 février.

D'autre part, le militaire Alfredo Cuéllar est assigné à résidence depuis novembre dernier à Cochabamba dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de 10 civils lors d'une opération militaire et policière qui a eu lieu le 15 novembre 2019 sur un pont d'Huayculli, Sacaba, pendant des protestations contre le coup d'Etat contre Evo Morales.

Une commission parlementaire chargée d'enquêter sur ces faits a révélé dans son rapport que l'institut d'investigations légales a déterminé que les morts des 2 mobilisations avaient été causées par des armes de service de la police et des forces armées.

Le député du Mouvement Vers le Socialisme Víctor Borda, à la tête de cette commission, a confirmé que le rapport définitif remis à l'Assemblée Législative le 21 octobre dernier faisait étét de 37 morts lors des conflits d'Ovejuyo et Senkata (La Paz), Huayllani (Sacaba), Montero (Santa Cruz) et Betanzos (Potosí).

Parmi ces morts, 27 ont été tués par arme à feu, certains avec des calibres 22, d'autres avec des calibres 5,5 millimètres et des calibres 7,62.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

