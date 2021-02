Brésil : Bolsonaro critique la démocratie et annonce des changements

Un jour après avoir dit au revoir au président de Petrobras, Roberto Castello Branco, et avoir nommé le général Joaquim Silva e Luna à sa place, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi qu'il ferait plus de changements dans le Gouvernement la semaine prochaine et il a ajouté que si ça dépendant de lui, le Brésil ne vivrait pas sous un régime démocratique.

« Certains pensent que je peux tout faire. Si tout dépendait de moi, ce régime ne serait pas celui sous lequel nous vivrions. Et malgré tout, je représente la démocratie au Brésil, » a-t-il déclaré lors d’une cérémonie à l'école préparatoire des cadets de l'Armée (EspCEX) à Campinas, une municipalité de São Paulo.

« Si la presse est inquiète à cause du changmeent d'hier, la semaine prochaine, il y aura plus. Je ne manque pas de curage pour décider en pensant au plus grand bien de notre nation, » a-t-il dit.

Ce week-end, le président d'extrême-droite a été la cible de protestations dans au moins 15 états du pays. Les manifestations qui disent « Dehors, Bolsonaro ! » ont commencé samedi alors qu'il assistait à cette cérémonie.

Le changement de direction à Petrobras s'est produit après que Bolsonaro ait critiqué les augmentations successives des prix des combustibles. C'est la quatrième augmentation du prix de l'essence cette année, ce qui fait une hausse 34,7% et la troisième du prix du gasoil qui a déjà augmenté de 27,7% en 2021. Celui qui paie, c'est le consommateur : le litre d'essence est passé à 2,48 réaux [0,46 $ US ], une augmentation de 23 centimes.

