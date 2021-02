Brésil : Lula pourrait poursuivre l´ancien juge Moro

Brasilia, 10 février (Prensa Latina) La défense de Luiz Inácio Lula da Silva a affirmé hier qu’il existait suffisamment de preuves pour poursuivre l’ancien juge Sérgio Moro pour partialité et illégalité dans la persécution judiciaire qu’il a menée contre l’ancien président brésilien.

Dans un article publié ce mardi, les avocats de la défense du fondateur du Parti des Travailleurs ont déclaré que la lutte contre la corruption était le slogan de l’opération Lava Jato, aujourd’hui désactivée, mais que 'les pratiques judiciaires corrompues et sans scrupules en étaient la réalité quotidienne'.

La défense de Lula a accédé à des conversations piratées par des hackers sur des téléphones portables de membres de la Lava Jato suite à une décision du juge Ricardo Lewandowski, de la Cour suprême fédérale.

Pour les juristes, 'les dialogues qui se révèlent maintenant renforcent ce vieux scénario de suspicion et d’illégalité pratiqué par Lava Jato et montrent à découvert comment l’État de droit a été corrompu'.

Ils ont défendu la légalité des preuves contre Moro et, en ce qui concerne l’origine des conversations capturées, ils ont précisé qu’ils n’avaient rien reçu des pirates cybernétiques.

'Le matériel auquel nous avons accédé a été confisqué par la police fédérale pendant l’opération dite Spoofing (usurpation)', ont-ils précisé.

Ils ont réaffirmé que l’accès avait été autorisé par décision de Lewandowski et qu’il s’agissait donc de matériel détenu par l’État, soumis à l’examen des experts et dont l’accès a été légalisé par l’organe suprême du pouvoir judiciaire.

Les avocats Cristiano Zanin et Valeska Martins ont dénoncé le fait que le contenu du matériel téléphonique confisqué montre des pièges procéduraux de tout ordre et la constitution d’une véritable agence clandestine de persécution contre les adversaires, leurs avocats et y compris certains juges.

'Nous avons là une occasion unique de comprendre comment le lawfare (guerre juridique) peut mener un pays à la ruine, comme ce fut le cas au Brésil', ont-ils enfin souligné.

Les messages ont mis à nu le manque d’impartialité de Moro et son influence sur les procédures et les stratégies de la Lava Jato, ainsi que ses intentions claires de condamner Lula sans preuves.

Le verdict de Lewandowski représente une autre victoire judiciaire pour l’ancien président.

La Cour Suprême Fédérale (STF) du Brésil a donc validé hier la mesure autorisant la défense de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva à accéder à ces messages compromettants de procureurs de l’opération Lava Jato désactivée.

Avec cette décision de la deuxième chambre de cette cour, le procès pour suspicion de partialité de l’ancien juge Sérgio Moro et l’annulation des condamnations contre le fondateur du Parti des Travailleurs sont de plus en plus proches.

Les jugements rendus à l’issue des procès conduits par l’ancien juge Moro au 13 Tribunal fédéral de la ville méridionale de Curitiba pourraient donc être annulés.

