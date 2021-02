Colombie : Les Etats-Unis fiers de s'associer avec Duque dans le domaine de la sécurité 

« Les Etats-Unis sont fiers de s'associer avec les services de sécurité du Gouvernement de la Colombie , » selon le porte-parole du secrétariat d'Etat de Washington.

Ned Price a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse après avoir manifesté son « inquiétude à cause de la violence perpétuelle contre les défenseurs des droits de l'homme en Colombie qui jouent un rôle essentiel dans la construction d'une paix durable. »

L’organisation Human Rights Watch s'est interrogée mercredi que ce qu'elle appelle une réponse « faible » du Gouvernement d'Iván Duque au nombre croissant d'assassinats d'activistes, c'est pourquoi elle a posé la question au diplomate.

Price a attribué la responsabilité de ces actes à des « groupes armés illégaux non liés à l'Etat et aux trafiquants de drogues qui font des ravages dans certaine sparties des campagnes colombiennes, et il a ajouté qu'ils étaient « fiers de s'associer avec les services de sécurité du Gouvernement de la Colombie et avec la société civile pour renforcer la protection des droits de l'homme et la sécurité dans les campagnes et pour lutter contre les groupes de trafiquants de drogues qui perpètrent cette violence. »

Depuis la signature des accords de paix entre les FARC-EP et le Gouvernement colombien en 2016, 256 signataires de ces accords ont été tués et depuis le début , de 2021, il y a déjà eu 12 massacres, 1 tous les 3 jours.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/eeuu-orgulloso-asociacion-colombia-violencia-20210212-0058.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/colombie-les-etats-unis-fiers-de-s-associer-avec-duque-dans-le-domaine-de-la-securite.html