Cuba : 32 000 emplois créés

La Havane, 4 février (RHC)- Le ministère du Travail et de la Protection sociale a annoncé la création de 32 000 nouveaux emplois cette année avec le soutien de la CTC, la Centrale des Travailleurs de Cuba.

22 000 emplois seront créés dans le secteur public, les 10 000 autres dans le secteur indépendant, selon le rapport de gestion du Secrétariat national de la CTC, approuvé lors de la session plénière du Conseil national de l'organisation syndicale qui vient de se terminer.

Il est également prévu que l'année 2021 se termine avec un niveau d'emploi de 4 millions 619 mille travailleurs, dont plus de 3 millions dans le secteur public et plus d’un million 500 mille dans le secteur privé.

Les plus de 36 000 personnes qui ont accepté les offres des directions municipales du travail auront un impact sur la recomposition de l'emploi dans le pays.

L’augmentation de la demande d'emploi est attribuée au processus d'ordre monétaire que connaît le pays. Le ministère du Travail tente d’orienter ceux qui s’incorporent au marché du travail vers le secteur de la production.

