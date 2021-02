Cuba : L'ONU espère que les Etats-Unis élimineront Cuba de la liste des pays terroristes

Nations unies, 30 janvier (RHC)- Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, espère que la nouvelle administration des États-Unis envisagera d’annuler l’inscription de Cuba sur la liste unilatérale de Washington des pays qui encouragent le terrorisme, a rapporté aujourd’hui son porte-parole.

Comme l’a expliqué le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, Guterres a exprimé au représentant permanent de Cuba auprès de l’ONU, Pedro Luis Pedroso, son désaccord avec l’inclusion de l’île dans cette liste.

Au début de cette semaine, le 26 janvier, le secrétaire général et l’ambassadeur cubain ont eu une réunion au cours de laquelle ils ont abordé cette question.

Le représentant permanent de Cuba auprès de l’ONU a déclaré à maintes reprises que son pays rejette, comme l’un des principes de politique étrangère contenus dans sa Constitution, les actes terroristes sous toutes leurs formes et manifestations, en particulier le terrorisme d’État qui persiste contre plusieurs pays du monde.

Au cours d’une récente intervention devant le Conseil de sécurité ce mois-ci, Pedroso a donné des détails sur les conséquences pour le peuple cubain des attaques terroristes organisées aux États-Unis.

Après avoir pris connaissance de l’inscription de Cuba sur la liste unilatérale de Washington de pays supposés parrainer le terrorisme, l’ambassadeur a souligné que cette action était une campagne personnelle de celui qui était secrétaire d’État, Mike Pompeo, et sa politique étrangère discréditée.

À cet égard, il a appelé les Nations unies à se prononcer contre de telles listes et certifications unilatérales, politiquement manipulées et contraires au droit international, qui ne servent qu’à des fins de diffamation et de coercition. Dans diverses régions du monde, de nombreuses voix se sont élevées contre l’inclusion de Cuba dans la liste établie unilatéralement par Washington.

