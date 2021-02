Cuba : Le vaccin Abdala en deuxième phase d’essai 

Santiago de Cuba, 2 février (Prensa Latina) La deuxième phase de l’essai clinique du vaccin Abdala, l’un des quatre vaccins cubains pour prévenir la Covid-19, commence aujourd’hui, après avoir passé la première de manière favorable à l’hôpital Saturnino Lora.

Le Dr Rafael Suárez, directeur de ce centre d’assistance, a indiqué qu’il y aura 800 bénévoles âgés de 19 à 80 ans, tous de cette municipalité, en bonne santé ou atteints de maladies contrôlées, qui sont dûment suivis dans leur évolution par les autorités sanitaires compétentes.

Il a indiqué que cette préparation pharmacologique, issue du travail des scientifiques du Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB), a été approuvée par le Contrôle d’État des médicaments et des équipements médicaux de Cuba.

Suárez a ajouté que des observateurs indépendants, nationaux et provinciaux, tous chargés de vérifier l’efficacité et la sécurité du candidat vaccinal, participent également à cet effort. L’application intramusculaire de cette formule n’a présenté que très peu d’effets indésirables, liés principalement à l’inconfort au niveau de la zone de l´injection, a-t-il ajouté.

Selon des déclarations récentes de la Dr Marta Ayala, Directrice du CIGB, si Abdala poursuit ses avancées favorables, le pays pourrait l’enregistrer auprès des instances internationales et commencer la vaccination à partir d’août prochain. Les prévisions visent à débuter la phase III vers le 15 mars, a précisé la scientifique, qui a souligné les résultats préliminaires d´Abdala avec des profils de sécurité et réactivité favorables, sans effets indésirables graves et une immunogénicité et capacité neutralisante du virus.

Les deux premières formulations cubaines pour immuniser contre le coronavirus SARS-Cov2, sont Soberana 01 et 02, de l’Institut Finlay de Vaccins, auxquelles se sont joints Mambisa et Abdala, du CIGB.

