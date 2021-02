Cuba : Le vaccin Soberana 02 dans les médias internationaux 

La Havane, 22 février (RHC) A quelques jours du début des essais cliniques de phase III, le candidat vaccin cubain Soberana 02 contre le Covid-19 se fait une large place dans des medias cubains et étrangers.

«Drogue porteuse d'espoir», «technologie sûre », «premier candidat vaccin en Amérique latine» et «réussite scientifique extraordinaire» sont quelques-unes des expressions marquant plusieurs articles dans des médias tels que le New York Times, Business Insider, EuroNews et la BBC britannique.

Soberana 02 est «tendance dans le monde entier» parce qu'il est innovant, le seul candidat de la plate-forme des vaccins conjugués dans le monde? Bientôt... un nouveau départ, a écrit sur Twitter Dagmar Garcia, directrice de la recherche à l'Institut Finlay de vaccins, chargé du projet.

Le journaliste, écrivain et animateur de télévision italien Gianni Minà a envoyé une lettre à cette institution dans laquelle il souligne que Cuba est le pays de la fraternité et de la solidarité et que ce nouveau vaccin, Soberana 02, en est la preuve.

Se référant aux gros titres sur ce produit cubain, l'ambassadeur de Cuba en Argentine, Pedro Pablo Prada, a souligné qu'en seulement 48 heures, «six médias influents dans le monde ont passé en revue les progrès de ce candidat».

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a salué ce dimanche la production à grande échelle de Soberana 02 et l'a décrite comme une nouvelle étape vers l'immunisation tant attendue des Cubains.

L'île des Caraïbes, premier pays latino-américain à présenter ses propres vaccins contre le Covid-19, a également trois autres propositions, Soberana 01 de l'Institut Finlay et celles développées au CIGB, le Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie de La Havane, Abdala et Mambisa.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

