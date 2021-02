Cuba : Plus de 10 000 000 de personnes alphabétisées avec la méthode « Yo sí puedo »

« À ce jour, 10 611 282 personnes d’une trentaine de pays ont appris à lire et à écrire. Le travail se poursuit actuellement dans les communautés indigènes d'Australie et du Mozambique. Dans le cas du Mexique et d'Haïti, nous avons interrompu provisoirement le programme en raison de la pandémie », a signalé Eva Escalona Serrano, présidente du Comité scientifique du congrès international Pédagogie 2021 et directrice des sciences et techniques du ministère de l'Éducation, à propos de la mise en application du programme cubain d’alphabétisation « Yo sí puedo » (Moi, je peux).

Sa première version du programme a été réalisée en 1998, à l'initiative du Commandant en chef Fidel Castro Ruz, et à ce jour il compte 20 adaptations, et a été distingué avec des mentions honorifiques du Prix Roi Sejong en 2002 et 2003, et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), attribuées à l'Institut pédagogique d'Amérique latine et des Caraïbes de Cuba.

Aujourd'hui, a précisé Escalona Serrano, nous l’appliquons aussi à travers des centres mobiles et sur les réseaux. Et d’ajouter : « Nous sommes présents actuellement dans 13 pays, avec 290 professionnels, en offrant des conseils aux ministères de l'Éducation, en enseignant à différents niveaux éducatifs, y compris, en particulier, l'enseignement technique et professionnel, entre autres ».

