Cuba : Renforcement de la brigade médicale cubaine au Mozambique

Par Maria Julia Mayoral

Luanda, 2 février (Prensa Latina) Maintenant composée de près de 300 collaborateurs, la brigade médicale cubaine au Mozambique a renforcé sa composition pour contribuer à la lutte face à la Covid-19, a confirmé aujourd’hui le chef du groupe de professionnels de la santé, Manuel Wong.

La correspondance de Prensa Latina en Angola a notamment constaté l´importance de cet événement dans la presse mozambicaine, qui a souligné l’arrivée récente à Maputo de plus d’une dizaine de professionnels de la santé de cette nation caribéenne.

Par le biais des réseaux sociaux, nous avons pu dialoguer avec le Dr Wong pour connaître les détails du travail d’assistance des Cubains, dont les premières expériences sur place ont commencé il y a plus de 40 ans.

Étant présente dans les 10 provinces du Mozambique, cette brigade compte actuellement 281 spécialistes des soins directs aux patients dans quatre hôpitaux centraux, six hôpitaux provinciaux et trois de districts, a expliqué Wong.

Il a également signalé qu´une dizaine de spécialistes assume différentes activités académiques dans deux universités et un polytechnique de formation professionnelle situé dans le nord-ouest de la province de Tete.

Dans le cadre des mesures appliquées en raison d’une nouvelle vague de Covid-19, le contingent maintient ses activités dans les installations hospitalières, y compris les soins aux personnes infectées dans les zones dites rouges, ainsi que dans les centres d’isolement, a-t-il indiqué.

'Un nombre incalculable de vies ont été sauvées', et le 24 janvier un renfort de 14 médecins et infirmiers, tous formés en soins intensifs pour faire face à l’assaut de la pandémie, est arrivé, a déclaré le spécialiste en médecine générale intégrale et master en promotion de la santé.

Il y a peu de temps pour le repos entre les catastrophes et les pandémies : en mars 2019, ils ont vécu ici le fléau du cyclone Idai, considéré par les Nations Unies comme l’un des pires événements météorologiques de l’histoire de l’hémisphère sud, puis quelques semaines plus tard la tempête Kenneth a également frappé le pays, a signalé Wong.

Face à la situation provoquée par Idai, est arrivée en terre mozambicaine la 28e brigade médicale Henry Reeve, dont le profil clinique-chirurgical et l’expérience internationale ont permis de réaliser environ 20 mille consultations médicales et plus de 300 opérations dans ces circonstances extrêmes, a-t-il expliqué.

Pour ceux qui porte toujours assistance dans le pays, a-t-il manifesté, le travail d’assistance n’est pas non plus facile en raison de l’irruption de la Covid-19, ainsi que de l’impact à la fin de l’année dernière de la tempête Chanele et du cyclone Eloise en janvier 2021.

Dans ce scénario, des maladies transmissibles comme le paludisme et la tuberculose ont une incidence élevée; ces pathologies, associées à des maladies chroniques non transmissibles font que l’espérance de vie n’est que de 50 ans, a-t-il précisé.

Comme il l’a constaté, les obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes et les spécialistes en soins intensifs cubains dans les 10 provinces du Mozambique font des efforts importants pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle et infantile.

En termes d’enseignement, a-t-il précisé, les spécialistes de l’île s’occupent spécifiquement des carrières de médecine et de stomatologie dans deux universités et assurent la formation de troisième cycle pour les infirmiers à l’institut polytechnique de Tete.

