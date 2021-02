Cuba : Réponse à un article calomnieux sur la solidarité de Cuba 

Bruxelles, 24 février (Prensa Latina) L’ambassadrice cubaine en Belgique, Norma Goicochea, a répondu hier à un article publié dans le quotidien La Libre Belgique et contenant des mensonges sur le travail solidaire dans le monde des professionnels de la santé de l’île.

Dans une lettre adressée à la direction de ce média, la diplomate a demandé la publication de sa lettre en vertu de l´objectivité et d´u droit de réponse, ce qui lui a été refusé.

Le texte reprend des évaluations utilisées pour dénaturer et attaquer les programmes légitimes de coopération développés par Cuba avec d’autres pays, tout en prétendant discréditer le dévouement et l’altruisme de notre personnel de santé, a précisé Goicochea dans sa réponse à l’article « Le soutien apporté par des socialistes à une candidature cubaine au Nobel de la paix crée le malaise ».

Selon elle, ces positions s’inscrivent malheureusement dans la démagogie et la campagne injurieuse menée sous l’administration du président nord-américain Donald Trump (2017-2021) dans le but politique de ternir la collaboration médicale cubaine.

La Libre Belgique a publié cet article fin janvier, après que plus d’une vingtaine de parlementaires belges aient envoyé au Comité norvégien du Nobel la demande d´attribuer le Nobel de la Paix aux brigades médicales du contingent Henry Reeve pour leur contribution à la lutte global face à la Covid-19.

Dans la lettre, l’ambassadrice de l’île a démantelé les calomnies, certaines en harmonie avec les croisades les plus agressives contre son pays, comme le fait de mentionner une prétendue menace d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’obéir 'aux ordres judiciaires du régime'.

Il est totalement faux que les collaborateurs travaillent dans des conditions punitives ou soient la cible de coercition ou de pression, a-t-elle manifesté.

Goicochea a donné des détails sur les six décennies de coopération cubaine en matière de santé, la contribution de celle-ci à la mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU pour le développement durable, les caractéristiques des missions et leur protection légale à partir de la demande des nations intéressées et l’affectation des recettes perçues, quand elles existent.

Elle a également réagi à la remise en cause du système politique cubain telle qu’elle est reflétée dans le texte et a rappelé que celui-ci est entériné dans la Constitution de la République, adoptée par référendum populaire en février 2019 avec le soutien de 86,8 % des électeurs.

'J’espère que vous comprendrez qu’en tant que Cubaine fière de mes racines, de mon peuple, de la Révolution et de ses réalisations, je rejette les opinions qui prétendent ternir le mérite, l´humaniste et l´éminent travail du Contingent Henry Reeve avec des préjugés à caractère politique et idéologique', a-t-elle manifesté.

