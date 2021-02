Cuba : Un mois de janvier complexe face à la pandémie

La Havane, 2 février (Prensa Latina) Le mois de janvier s´est clos avec les chiffres relatifs à la Covid-19 les plus élevés à ce jour à Cuba : 15.536 infectés et 70 décès ont marqué ce début de mois complexe sur le terrain de la lutte face à la pandémie dans le pays.

C’est ce qu’a affirmé le directeur d´Épidémiologie du Ministère cubain de la Santé Publique (Minsap), Francisco Duran, qui a déclaré qu’entre le 5 et le 30 janvier, il y avait eu le double de cas de cette maladie que le total de ceux confirmés au cours des neuf mois précédents.

Rien qu’au cours de la dernière semaine du mois dernier, plus de 4.500 cas ont été signalés.

De mars à décembre 2020, 12.056 personnes ont été diagnostiquées à Cuba avec la Covid-19.

Cependant, l’île des Caraïbes maintient un taux de létalité inférieur à 1%, avec 0, 78 pour cent, inférieur à celui des Amériques qui est de 2, 06 et celui du monde qui est de 2, 03%, a souligné le spécialiste.

Il a également précisé que si la population intensifie l´application des gestes barrières et autres précaution, et respecte les mesures sanitaires, les chiffres commenceront à baisser à partir de mars.

Pour ce mois de février, Cuba prévoit également le début de la troisième phase des essais cliniques de Soberana 02, l’un de ses quatre candidats vaccinaux nationaux contre la Covid-19.

L’île des Caraïbes compte également sur les candidats Soberana 01, Abdala et Mambisa pour faire face à la pandémie et conclure 2021 avec la majeure partie de la population vaccinée.

Récemment, Eduardo Martinez, président du Groupe des Industries biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba, a déclaré que le recours d’urgence à certains de ces candidats contre la Covid-19 pourrait commencer lors du troisième mois de l’année et ainsi vacciner les personnes les plus à risque.

Les 120 femmes enceintes et en période puerpérale diagnostiquées en janvier avec le virus SARS-Cov-2 représentent également un chiffre élevé, contre seulement 110 entre le 11 mars et le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, sur les 2.882 patients en âge pédiatrique signalés avec la Covid-19 à Cuba jusqu’au 31 janvier, 52 pour cent ont été infectés au cours du premier mois de l’année.

Durán a averti que les modèles mathématiques esquissés par des scientifiques cubains avertissent qu’en février le taux d´incidence de cas positifs avec la maladie sera plus élevé et pourrait atteindre les sept mille cas actifs en une journée.

Ce mardi, Cuba a signalé un nouveau record de nouveaux cas de patients atteints du coronavirus SARS-Cov-2 en une journée, en signalant 1.044, étant la deuxième fois que le pays dépasse le millier de cas confirmés.

L’île caribéenne a ainsi atteint les 28.636 personnes positives à la Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, deux personnes sont malheureusement décées de complications liées à la maladie et le nombre total de décès dans le pays est de 218.

Le docteur Duran a qualifié de positif l’équilibre entre les sorties médicales accordées et les nouveaux cas avec la maladie, puisque la veille 1.065 personnes ont pu quitter les hôpitaux et le total des personnes guéries est maintenant de 22.921.

Face à la situation actuelle, le Gouvernement cubain a annoncé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du coronavirus SARS-Cov-2, telles que l’isolement institutionnel des voyageurs internationaux et la réduction des vols commerciaux en provenance de l’étranger à partir du 6 février prochain.

