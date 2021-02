Cuba : Un reporter reconnaît avoir été payé pour couvrir le show devant le ministère de la Culture

Nelson Julio Álvarez Mairata, reporter d'ADN Cuba, a touché entre 150 et 200 $ pour couvrir la protestation qui s'est déroulée devant le ministère de la Culture (MINCULT), le 27 janvier 2021. c'est ce qu'il déclare sur une vidéo à laquelle les administrateurs du groupe Facebook “Téléscope Cubain” ont eu accès : « Mes honoraires pour faire le reportage ce jour-là, ont été d'environ 150 à 200 dollars, je ne me souviens plus exactement. »

Sur la façon dont il a été payé, il déclare : « Je sais seulement que c'est quelqu'un qui m'a apporte l'argent chez moi. Ce n'est jamais la même personne, ou je ne sais pas si c'est une agence... Je sais que c'est quelqu'un qui simplement frappe à la porte un jour ou m'appelle au téléphone et me remet l'argent. »

Il a reconnu aussi qu'on lui a donné des indications sur la façon dont il devait réaliser le direct depuis le MINCULT, le 27 janvier dernier : « J'ai eu une communication avec quelqu'un du média pour savoir comment allaient se faire les directs et à quel moment les faire, avec l'éditrice qui était là à ce moment, Yaima Pardo. »

Selon le site Cuba Money Projet, ADN Cuba qui est administré depuis les Etats-Unis, a reçu 410 710 $ l'année dernière par l’intermédiaire de l'USAID. Ces fonds sont adminsitrés par le Bureau des affaires Cubaines de l'USAID, dirigé par Rebecca Demar, qui garantit que grosses sommes d'argent arrivent à Gelet Fragela, Directrice d'ADN, et à Yaima Pardo la Red, Directrice du Multimédia qui les répartissent ensuite entre leurs rporters et leurs collaborateurs.

Dans un article qu'il publiera dans la rubrique Tremenda Nota (terrible note), sous le titre « J'ai attrapé ma serviette et l'expérience du 27J: le récit d'un reporter que la police a laissé à moitié nu au ministère de la Culture, » Nelson Julio Álvarez Mairata dit : « Dans la matinée du 27 janvier 2021, je mettais le café sur la table quand l'éditrice d'ADN Cuba m'a appelé pour me dire qu'il y avait une autre protestation devant le MINCULT, » ce qui corrobore la version de la vidéo révélée par Télescope Cubain.

(Extrait du profil Facebook de l auteur)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/02/reportero-de-adn-cuba-reconoce-cuanto-le-pagaron-por-la-protesta-frente-al-ministerio-de-cultura/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/cuba-un-reporter-reconnait-avoir-ete-paye-pour-couvrir-le-show-devant-le-ministere-de-la-culture.html