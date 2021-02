Cuba : Une agence pour l'aménagement du territoire et le développement urbain

La Havane, 19 février (RHC) Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero, a annoncé la création de l'Institut national d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Cette institution va absorber l'actuel Institut de la Planification physique et sa création a été décrite par le chef du gouvernement comme très nécessaire car elle implique des changements structurels et fonctionnels.

Lors d'une réunion de travail sur les priorités du système de planification physique pour 2021 et l'évaluation de ce qui a été fait en 2020, Manuel Marrero a expliqué que le nouvel organisme veillera à ce que tout ce qui est approuvé dans ce domaine soit dans le champ d'application de ce qui est réglementé.

Les missions de l'Institut comprennent l'application des plans de développement territorial et urbain approuvés par le Conseil des ministres et la promotion de l'agenda urbain, des établissements côtiers et des réglementations pour l'adaptation au changement climatique.

Source: Prensa Latina

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

