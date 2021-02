Cuba : USAID, NED, ADN, Diario de Cuba, etc... le négoce de la démocratie augmente

Par Tracey Eaton

Un important réseau de groupes financés par le Gouvernement des Etats-Unis envoie de l'argent en liquide à des milliers d'activistes pour la « démocratie » à Cuba, à des journalistes et à des dissidents tous les ans.

A tout moment, des dizaines d’organisations gèrent des programmes pour la « démocratie » dans l'île. Les registres publics ne révèlent que des lueurs fugaces de cette mosaïque. Certains programmes sont tellement secrets que les destinataires des fonds ne sont jamais révélés. Les détails généraux concernant d'autres programmes se trouvent dans des registres publics mais ils opèrent à Cuba dans la plus grande discrétion.

Les fonctionnaires étasuniens disent qu'ils ne peuvent pas révéler les détails des programmes concernant Cuba pour protéger les participants d'éventuelles représailles. Les stratégies de construction de la « démocratie » sont considérés comme des « secrets commerciaux » et ne peuvent être divulgués en vertu de la loi de liberté de l'information ou FOIA, selon les lettres que j'ai reçues du Département d'Etat et de l'Agence pour le Développement International.

Certains rapports des médias de ces dernières semaines se sont centrés sur Digital News Association Inc. Le 12 octobre, j'ai fait savoir que l'USAID avait accordé à l'entreprise de Floride 410 710 $ pour promouvoir les droits de l'homme à Cuba. Mardi, un ami journaliste m'a demandé si je savais si une partie de l'argent était envoyée à ADN Cuba, un site web populaire qui donne des informations sur Cuba. C'est une question logique parce que la CEO et directrice exécutive de l'association sur les informations digitales est Gelet Martínez Fragela, fondatrice d'ADN Cuba mais je lui ai dit que je n'avais aucune idée de la façon dont l’association d'information utilisait l'argent.

Une question plus large et à laquelle je ne connais pas non plus la réponse est si les groupes financés par le Gouvernement des Etats-Unis envoient de l'argent au Mouvement San Isidro qui donne des spectacles musicaux et des représentations artistiques.

Ses membres ont protesté contre l'arrestation, le 9 novembre du rappeur Denis Solís, un membre de San Isidro qui a écopé d'une condamnation à 8 mois de prison pour avoir insulté un officier de police. Depuis, d'autres Cubains se sont joints à la protestation et exigent non seulement la libération de Solís mais que le Gouvernement socialiste stimule la liberté d'expression et d'autres droits de base.

Alors qu'augmente l'intérêt pour le Mouvement San Isidro, le 24 novembre, le Département d'Etat a offert jusqu'à 1 000 000 de $ pour des programmes qui augmenteraient « les droits civiques, politiques, religieux et les droits du travail à Cuba. » Les fonctionnaires recherchent des protestations qui « renforcent la capacité des groupes indépendants de la société civile à Cuba pour promouvoir les droits civiques et politiques dans l'île et augmenter la responsabilité des fonctionnaires cubains dans les violations des droits de l'homme et la corruption. »

Même si l'annonce ne mentionne pas le Mouvement San Isidro, il est possible que le Département d'Etat essaie d'avoir un impact avant que le protestation ne s'arrête mais on ne peut pas en être sûr.

On sait qu'il est difficile de connecter des événements et des groupes dissidents à La Havane à des fonds étasuniens non seulement à cause du secret mais aussi du grand nombre d'organisations qui opèrent à Cuba.

Les programmes durent généralement 1 à 3 ans. Le tableau suivant montre les groupes qui ont reçu un total de 16 569 889 $ de subventions de l'USAID depuis 2017.

Bien que l'USAID puisse prétendre à un moment donné ne financer que 5 ou 6 groupes, 9, 10 ou 11 groupes peuvent continuer à fonctionner sur les subventions de l'année précédente. Il y a donc plus d'activité qu'il ne paraît.

Le tableau montre combien l'USAID pense payer les groupes tout au long du temps :

67 020 757 $ au total mais ce sera probablement moins parce que cela dépend du financement du Congrès qui n'est pas assuré. Mais le financement continue dans le temps.

Voici les 40 organisations que la NED a financées pour des projets concernant Cuba depuis environ 2017. Il y a 54 groupe au total, un chiffre obtenu grâce à un décompte rapide des organisations les plus visibles :

Agora Cuba Inc.

Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social

Asociación Civil Cronos

Asociación Diario de Cuba

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes

Asociación Minga Perú

Fundación Familia Bacardi

Campaña Global por la Libertad de Expresion A19 AC

Canyon Communications LLC

CaribbeanTales Worldwide Distribution Inc.

Centro por una Cuba Libre

Centro para la empresa privada internacional (CIPE)

Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos

Christian Solidarity International

Clovek v tisni, ops (personas necesitadas)

Cubalex

Dirección Democrática Cubana (Directorio Democratico Cubano)

Fundación Alma Cubana, Inc.

CubaNet News, Inc.

Asociación de Noticias Digitales Inc. (ADN)

Equipo de ayuda de EchoCuba / Américas

Editorial Hypermedia Inc.

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Inc.

Proyecto Sociedad Libre Incorporado

Freedom House Inc.

Fundación Cartel Urbano

Fundación Espacio Público

Fundación la Voz Publica

Fundación Pro Bono

Fondo Global de Defensa Legal del Estado de Derecho y la Libertad

Grupo de Apoyo a la Democracia

Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

Instituto de Informes sobre Guerra y Paz (IWPR)

Instituto Cubano por la Libertad de Expresion y Prensa

Instituto de Comunicacion y Desarrollo

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Instituto Politico para la Libertad Perú

Instituto Prensa y Sociedad

Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Plataforma Internacional de Derechos Humanos en Cuba

Instituto Republicano Internacional

Investigacion e Innovacion Factual AC

Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia Inc.

Centro Latinoamericano para la Noviolencia

Unión Cultural Latinoamericana

Libertatis

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Ayuda de extensión a las Américas Inc.

Fundación Panamericana para el Desarrollo Inc.

People in Need Slovakia (PIPA)

Transparencia Electoral

Universidad Sergio Arboleda

Dans les 54 groupes, il n'y pas ceux qui reçoivent un financement secret. Le Département d'Etat, l'USAID et la NED disent avoir des sous-traitants « non révélés » ou « variés » dont les noms ne sont pas révélés.

Les sous-traitants sont d'autres grands inconnus. Les grosses ONG reçoivent des subventions et ont l'habitude d'engager des sous-traitants mais leur nom ne sont pas rendus publics.

Un autre mystère est le nombre de Cubains qui reçoivent de l'argent d'organisations financées par les Etats-Unis. Les registres fiscaux donnent peu de pistes. En 2018, par exemple, le directoire démocratique cubain a fait savoir qu'il avait payé à 746 « employés, agents et sous-traitants indépendants » un total de 103 647 $. Le groupe a aussi fait savoir qu'il avait payé un total de 48 628 $ à 1 930 personnes à Cuba. Mais il est impossible de savoir combien d'argent de la démocratie étasunienne finit à Cuba et combien de personnes sont payées.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/

URL de cet article :