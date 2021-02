Equateur : 13 conclusions à tirer de l'élection du 7 février 

Le premier tour des élections a révélé un élément nouveau : la scène est dominé par 4 forces et non plus 3. Au corréisme et au front UNES s'ajoutent CREO-PSC (Guillermo Lasso), Pachakutik et la Gauche Démocratique. Aujourd'hui, lundi 8 février, on ne sait pas encore qui sera l'adversaire d'Andrés Arauz au second tour du 11 avril : Yaku Pérez, de Pachakutik, a 19,80% des voix et Guillermo Lasso 19,60%. Il reste encore à dépouiller 2,5% des bulletins.