Equateur : Arauz pour un nouveau décompte transparent des voix 

Le mouvement politique Union pour l'espoir (UNES) dont les candidats à la présidence ont accumulé le plus grand nombre de voix au premier tour des élections a soutenu le nouveau décompte des voix qui devrait être fait.

A ce sujet, l'UNES a souligné que le processus doit être transparent et que toutes les organisations politiques doivent y participer, pas seulement celles qui en ont fait la demande ainsi que les observateurs internationaux.

Le candidat de cette formation, Andrés Arauz, a affirmé que l'UNES y participera pour « surveiller les voix et élargir son avantage. »

Pour sa part, la porte-parole de l'UNES, députée de Pichincha, Jhajaira Urresta, a déclaré : « Dans le processus démocratique, il ne doit pas rester de doute. Nous soutiendrons toujours la transparence des élections pour qu'elle confirme que la volonté populaire va être respectée jusqu'à ses ultimes conséquences. Notre mouvement et nos candidats seront toujours prêts à soutenir des initiatives qui vont dans le sens de la volonté du peuple exprimée dans le surnes. »

Arauz a affirmé lors d'ueninterview que lepays affronte une double crise : le coronavirus et l'austérité :

« Nous affrontons ce que nous appelons une absence de confiance dans le Gouvernement de la part de la société équatorienne et nous devons régler ce problème le plus rapidement possible. »

Et il a affirmé qu'il s'efforcerait de mettre finaux mesures d'austérité imposées par le Gouvernement de Lenín Moreno à cause des prêts accordés par le FMI et d'autres institutions internationales.

