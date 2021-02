Equateur : Arauz se rend aux Etats-Unis

Le candidat à la présidence de l'Equateur pour l'Union pour l'Espoir (UNES) Andrés Arauz était mardi et mercredi derniers aux Etats-Unis où il a rencontré des Equatoriens résidant dans le pays, des représentants des corporations internationales et du fonds Monétaire International (FMI) et accordé des interviews à plusieurs médias.

Dans un message posté sur son compte Twitter, il a qualifié de positif sa visite de travail et s'est dit heureux « de notre visite aux Etats-Unis. »

« Nous avons parlé avec nos frères et sœurs, avec des médias et des patrons, du projet d'unité progressiste qui va redonner un avenir, (au pays)» a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

