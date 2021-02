Equateur : Il faudra quelques jours pour savoir qui ira au second tour 

Le membre du Conseil National Electoral (CNE) de l'Equateur, José Cabrera, a affirmé lors d'une conférence de presse organisée par les médias équatoriens qu'il pourrait falloir quelques jours pour savoir qui affrontera la candidat Andrés Arauz au second tour des élections présidentielles.

« Ce sujet demande encore quelques jours, cela dépend des recours que présenteront es organisations politiques qui en ont le droit, » a expliqué Cabrera sans donner plus de détails sur l'étroite différence entre le second et le troisième candidat.

Les autorités électorales ont indiqué que le représentant du Mouvement d'Unité Plurinationale Pachakutik, Yaku Pérez, et le candidat du mouvement Creo, Guillermo Lasso, sont virtuellement à égalité.

« Dans cette situation, vous pouvez constater que la différence est minime, de quelques décimales, et évidemment, la situation peut changer, » a déclaré Cabrera aux journalistes et il a noté que 2,44% des bulletins n'ont pas encore été dépouillés.

« 2,44% des bulletins qui correspondent à des bureaux de vote difficilement accessibles n'ont pas encore été dépouillés. Ils arriveront à la délégation provinciale par la voie fluviale ou aérienne (...). Une fois que ces bulletins seront arrivés aux délégations provinciales, on pourra finir le décompte des voix. »

Et il a fait savoir que le délai de dépôt des recours, des appels et des contestations débutera à la fin du dépouillement. Une fois ces problèmes résolus, le Tribunal de Contentieux Electoral « certifiera qu'il en reste rien en cours et nous, nous pourrons donner les résultats définitifs. »

