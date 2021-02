Equateur : Lasso se retire de l'accord sur le nouveau décompte des voix

Le candidat à la présidence de l'Equateur pour l'alliance CREO-PSC, Guillermo Lasso, s'est retiré dimanche de l'accord obtenu avec le candidat à la présidence Yaku Pérez pour un nouveau décompte des voix dans 17 des 24 provinces du pays.

Dans une lettre adressée au Conseil National Electoral (CNE), Lasso demande à celui-ci de donner les résultats du premier tour des élections du 7 février dernier « snas préjudice des éventuelles contestations qui se présenteraient conformément à la loi. »

Les élections du 7 février ont été gagnées par le candidat à la présidence de l'alliance d'opposition Union pour l'Espoir (UNES), Andrés Arauz, avecl 32,06% des voix et attend de connaître son adversaire pour le second tour prévu pour le 11 avril.

Lasso, le candidat du mouvement En Créant des Opportunités (CREO) allié au Parti Social Chrétien (PSC), et Pérez, le candidat du parti indigéniste Pachakutik se disputent la seconde place avec 19,66% et 19,61% des voix, selon le décompte officiel préliminaire.

Vendredi dernier, le CNE a annoncé que, lors d'une réunion entre Lasso y Pérez, on était arrivé à un accord pour recompter 100% des bulletins dans la province de Guayas et 50% dans16 provinces.

Dans sa lettre de dimanche, Lasso dit être d'accord avec la révision de 100% des bulletins à Guayas, au sud-est du pays, mais « s'il y avait un consensus avec les autres candidats » recompter 50% des bulletins dans les provinces suivantes : Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha et Bolívar.

« Il me semble inutile et que c'est une perte de temps d'ouvrir 50% des urnes dans les 9 autres provinces qu'a choisies unilatéralement le candidat Pérez car la-bas, il m'a battu largement et que j'ai accepté le résultat, » a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu'il n'accepterait « jamais une éventuelle tentative pour augmenter illégalement dans ces provinces la résultat en sa faveur et à mon préjudice. »

Le candidat Yaku Pérez a écrit, pour sa part, dans un twitt, que Lasso n'est plus le même qu'en 2017 parce que pendant ces 4 dernières années, « il a co-gouverné avec lepire Gouvernement, celui de Moreno. C'est pourquoi il n'a aucune chance de triompher s'il arrive au second tour. »

« Pourquoi se retire-t-il de l'accord sur les votes ? Que faites-vous, vous et le CNE, que vous ne voulez pas que l'Equateur sache ? Pour vous, la politique est un jeu, pour moi, c'est une occasion de changer la vie de millions d'Equatoriens. Ouvrir les urnes, c'est défendre la démocratie, » a-t-il écrit dans un autre twitt.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

