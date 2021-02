Equateur : Le Gouvernement responsable des émeutes 

Le directeur des politiques publiques de la Défense du Peuple, Cristian Bahamonde, a rendu le gouvernement du pays présidé par Lenín Moreno responsable des émeutes dans 3 prisons qui ont fait jusqu'à aujourd'hui 79 morts.

« Les responsables politiques dans cette affaire sont le Gouvernement, la Présidence de la République et les orgnaismes de contrôle comme le ministère du Gouvernement et le Système National d'assistance aux détenus. Les faits qui se sont produits hier auraient pu être évités. Ce n'est pas quelque chose de soudain et cela montre que le gouvernement a perdu le contrôle du système pénitentiaire, » a déclaré Bahamonde à la presse locale.

« Pendant ces 2 dernières années, le système carcéral a vécu des situations d'urgence mais on n'a pas travaillé sur des problèmes comme la surpopulation. Nous sommes arrivés à 40 000 PPL alors que l'Etat ne peut en conserver que 25 000. Le Gouvernement n'a pas pu garantir la sécurité. Il a échoué dans l’administration du système pénitentiaire, » a-t-il conclu.

Il a fait ces déclarations quelques heures après que le défenseur du peuple, Freddy Carrión, ait émis un communiqué signalant aussi la responsabilité du Gouvernement dans les violences qui, depuis lundi, touchent 3 établissements pénitentiaires du pays.

Dans son communiqué, Carrión qualifie ces faits de « sans précédents » et demande au Gouvernement de résoudre immédiatement le problème par des actions concrètes.

« L'absence d'assistance et d'une politique intégrale de réinsertion sociale ont joué un rôle prépondérant dans l'aggravation des problèmes de violence sociale et des problèmes pénitentiaires que l'Equateur a rencontrés ces dernières années. L'absence de conception, de mise en place et pire encore, d'estimation des politiques publiques de sécurité des citoyens sont le résultat de ce qui se passe actuellement dans les centres de détention qui montre que l'Etat ne joue pas son rôle de garant des droits des personnes sous sa garde. »

Carrión dit aussi que les autorités au pouvoir ont « montré une incapacité absolue à contrôler et à garantir la sécurité intérieure des centres de détention. »

Et il a demandé l'adoption d'une série de mesures immédiates destinées à reprendre le contrôle des prisons comme le renforcement des mesures de sécurité pénitentiaires et la mise en place de véritables actions de réinsertion sociale.

Ces déclarations rejoignent celles du candidat à la présidence du pays pour l'alliance corréiste Union pour l'Espoir (UNES) qui, mardi, rendait le Gouvernement responsable des causes qui ont provoqué ces événements regrettables.

