Equateur : Le second candidat au second tour encore incertain

Le Conseil National Electoral (CNE) de l'Equateur a émis un rapport sur la marche du décompte rapide qui a révélé que, sur 96,7% des bulletins dépouillés, le binôme de l'Union pour l'Espoir (UNES) est en tête mais qu'il y aura un second tour.

Le système de décompte rapide se fait sur un échantillon des procès-verbaux pour définir la tendance. Dans ce cas, on a sélectionné 2 425 procès-verbaux. Ce décompte donne au binôme de l'alliance corréiste UNES, composé par Andrés Arauz et Carlos Rabascall, 31,74% des voix.

Ce pourcentage implique qu'il y aura un second tour bien qu'il ait plus de 10% d'écart sur son plus proche concurrent qui, jusqu'à présent, n'est pas défini.

Le binôme du Mouvement en Créant des Opportunités (CREO) dirigé par Guillermo Lasso, obtient 20,05% des bulletins dépouillés et la binôme du parti Pachakutik, Yaku Pérez, 19,25%.

Ces chiffres, donnés par le CNE, donnent Lasso et Pérez ex-aequo aux dires de l'entité électorale elle-même et on attend à présent de savoir quel parti occupera définitivement le second tour et affrontera l'UNES.

Pendant ce temps, le dépouillement au niveau national avance. On a compté plus de 39.000 procès-verbaux, ce qui représente 97,55% du total. Selon ce décompte, le binôme Arauz-Rabascall obtient 32,20% des voix ce qui confirme la nécessité d'un second tour.

La lutte entre Lasso et Pérez est aussi mise en évidence : ils obtiennent 19,60% et 19,80% respectivement. Mais il faudra attendre que 100% des bulletins soient dépouillés pour connaître la force politique qui affrontera l'UNES, le 11 avril prochain.

Pour l'instant, Andrés Arauz a célébré sa victoire et critiqué le CNE pour avoir donné des chiffres qui ont changé quelques minutes plus tard. Lasso a déclaré être sûr d'accéder au second tour et qu'il ne reconnaîtra les résultats que quand 100% de sbulletins auront été dépouillés.

Pérez, pour sa part, a déclaré qu'il serait au second tour et a convoqué ses partisans dans les environs du CNE pour « surveiller les voix, » selon son expression.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-elecciones-segunda-vuelta--20210208-0010.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-le-second-candidat-au-second-tour-encore-incertain.html

La présidente du CNE a reconnu l'engagement de toutes les organisations politiques et des citoyens dans ce processus qu'elle a qualifié de « transparent » et de « propre. »

Et elle a précisé que 138.000 délégués d'organisations politiques ont participé à ces élections en tant qu'observateurs, 268 comme observateurs internationaux et 2 450 comme observateurs nationaux « qui font de l'Equateur un exemple à suivre pour les autres pays d' Amérique Latine et du monde qui veulent construire une démocratie solide ».

