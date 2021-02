Equateur : Léger avantage à Guillermo Lasso 

Le Conseil National Electoral (CNE) de l'Equateur a fait savoir mercredi que son site officiel que la candidat de l'alliance politique CREO, Guillermo Lasso avait obtenu 19,66% des voix sur les bulletins dépouillés et avait ainsi un léger avantage sur le représentant du Mouvement d'Unité Plurinationale Pachakutik, Yaku Pérez, qui obtient 19,61%.

Ce serait donc le candidat de l'alliance politique CREO qui affronterait le représentant de l'Union pour l'Espoir UNES, Andrés Arauz, qui reste à la première place avec 32, 44% des voix au second tour, le 11 avril prochain.

Pour l'instant, 99,90% des bulletins ont été dépouillés dont 3,10% étaient des bulletins blancs et 9,53% des bulletins nuls.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/otorga-leve-ventaja-yaku-perez-guillermo-lasso-20210208-0034.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-leger-avantage-a-guillermo-lasso.html

Le système de dépouillement du Conseil National Electoral (CNE) attribue 19,63% des voix, soit 1 770 306 voix à Lasso et 19,62% des voix, soit 1 769 282 à Pérez. Il n'y a donc que 1 024 voix de différence.

Mais ce ne sont pas des chiffres définitifs car il y a encore 1 100 bulletins à problèmes à compter, ce qui mettrait le nombre de voix à compter à environ 300 000.

Pérez se trouve à l'assemblée provinciale électorale de Guayas avec des délégués de Pachakutik pour surveiller le processus de révision des bulletins comportant des irrégularités : « Nous ne permettrons pas une fraude électorale, nous serons en veille permanente pour exiger du CNE transparence, honnêteté et respect du droit de vote. »

Des membres de Pachakutik ont organisé des sit-in devant différentes assemblées électorales provinciales. Lasso a lancé un appel au calme et a demandé de respecter la volonté du peuple exprimée dans les élections du 7 février. « Je lance un appel au calme et à l'unité pendant que nous attendons les résultats officiels, à ceux d'entre nous qui croient en la démocratie et aux opportunités pour tous. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/ecuador-recrudece-la-polemica-en-el-ultimo-minuto-del-recuento-de-votos-guillermo-lasso-supera-a-yaku-perez-1963-a-1962-arauz-se-afirma-en-un-3245/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-leger-avantage-a-guillermo-lasso.html