Equateur : Les partis les plus représentés à l'Assemblée Nationale

Le parti Union pour l'Espoir (UNES) et le mouvement Pachakutik seront les plus représentés à l'Assemblée Nationale de l'Equateur qui s'installera le 14 mai prochain. L'UNES a obtenu 31,66% des voix aux élections législatives et Pachakutik 17,39%.

L'Assemblée Nationale de l'Equateur se compose de 137 députés : 15 nationaux, 116 provinciaux et 6 pour l'étranger.

Dans un message diffusé sur Twitter, la candidate députée Pierina Correa (UNES) a célébré cette victoire et affirmé sa détermination à travailler dans l'intérêt de tous les Equatoriens.

C'est aussi ce qu'a fait Salvador Quishpe, la tête de liste de Pachakutik qui a affirmé qu'avec ses partisans, il travaillera pour sortir le pays de la crise.

Sur 99,13% des bulletins dépouillés, le parti Gauche Démocratique se situe à la troisième place avec 12,23% des voix, le mouvement CREO obtient 9,69% et le Parti Social Chrétien 9,39%.

Les autres partis comme alliance Honnêteté, alliance Pays, le Mouvement Equatorien Uni, Avance et Force Equateur, ont obtenu moins de 4% des voix.

Jusqu'à présent, on a comptabilisé 14,20% de bulletins nuls et 10,24% de bulletins blancs. Il y a eu 18,85% d'abstentions.

En janvier 2020, l'Assemblée Nationale avait approuvé des réformes du Code de la Démocratie et de la méthode d'assignation des sièges à l'Assemblée Nationale.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-coalicion-unes-y-pachakutik-lideran-en-asambleistas-nacionales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-les-partis-les-plus-representes-a-l-assemblee-nationale.html