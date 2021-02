Equateur : Nouveaux affrontements à la prison de Guayaquil

Le commandant général de la Police Nationale de l'Equateur, Patricio Carrillo, a crité sur son compte Twitter mercredi : « En ce moment, on rapporte de nouveaux troubles dans le centre pénitentiaire de Guayaquil. »

Et il a ajouté : « A cause du désavantage évident face à l'agressivité et l'irrationnalité des groupes délictueux, la police entrera à nouveau avec les forces nécessaires. Dieu protège notre personnel ! »

Ces affrontements ont eu lieu dans le prison N°4 de Guayaquil mais aucun autre trouble n'a été enregistré dans les autres centres pénitentiaires du payds. Les autorités n'ont pas donné de chiffres concernant les éventuels morts et blessés.

Pour sa part, le président de l'Equateur Lenín Moreno a écrit sur le réseau social : « Mardi 23 février a été un jour tragique pour le pays. Dans 4 prisons, de façon simultanée et orchestrée, une vague de violence jamais enregistrée en Equateur s'est déchaînée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est uen conséquence. »

Le directeur des politiques publiques de la Défense du Peuple, Cristian Bahamonde, a rendu mercredi le Gouvernement du pays présidé par Lenín Moreno responsable des émeutes dans 3 prisons qui ont fait jusqu'à aujourd'hui 79 morts.

