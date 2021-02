Equateur : Rafael Correa dénonce un coup d'Etat 

L'ex-président de l'Equateur Rafael Correa a dénoncé un coup d'Etat après que la procureure générale du pays ait décidé de retirer les ordinateurs du Conseil National Electoral (CNE) pour faire « un audit informatique légal. » Le patron candidat à la présidence Guillermo Lasso a aussi condamné la décision de l’organisme d'Etat.

« Attention, Amérique Latine et monde : l'Equateur est à nouveau victime d'un coup d'Etat. Le Parquet cherche à enlever les ordinateurs du Conseil National Electoral (CNE) pour que les résultats ne soient pas proclamés et empêcher le second tour. La présidente du CNE dénonce qu'on lui a enlevé la protection de la police, » a écrit Correa sur Twitter.

Un peu plus tôt, Andrés Arauz, le candidat du corréisme à la présidence vainqueur du premier tour, a fait le même dénonciation sur les réseaux sociaux.

« Nous envoyons une alerte au monde. Ils cherchent à retirer le matériel informatique pour empêcher la réalisation du second tour. Le peuple équatorien ne permettra pas cet attentat contre sa démocratie. Pourquoi ont-ils retiré la protection de la police au CNE?» a twitté Arauz.

Dès que les résultats officiels qui donnent la victoire à Arauz et confirment que le patron Guillermo Lasso sera son rival au second tour du 11 avril ont été connus, la procureure générale de l'Equateur a émis un communiqué de presse publié également sur les réseaux sociaux pour ordonner « la collecte du contenu digital de la base de données que le système informatique électoral gère. »

L'objectif, selon la procureure, est de « préserver les données administrées par le système informatique électoral avec une coupure ce jour-là » et de « produire un rapport surla bse des données des registres des procès-verbaux comportant des irrégularités de l'assemblée provinciale électorale de Guayas, » un district où quelques 26 procès-verbaux ont été contrôlés bien que le candidat à la troisième place, de Lasso, l'indigéniste Yaku Pérez, très proche de Lasso, ait demandé un nouveau décompte complet après avoir dénoncé une « tentative de fraude électorale » de la part de « la droite. »

La décision de la procureure a été condamnée également par Lasso qui a affirmé que retirer les ordinateurs « est un fait qui devrait alarmer tous ceux qui défendent la démocratie en Equateur » et a averti sur son compte Twitter: « Ce n'est pas le moment des peurs, de défendre des personnes ou des intérêts particuliers. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/ecuador-rafael-correa-denuncio-un-golpe-de-estado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-rafael-correa-denonce-un-coup-d-etat.html