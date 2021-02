Mexique : AMLO demande aux Etats-Unis de respecter les décisions du Mexique

Le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador a demandé au Gouvernement des Etats-Unis de respecter les décisions du Mexique concernant sa souveraineté énergétique.

« Ils disent que nous, nous devons agir d'une certaine façon puisque c'est bien, parce qu'il faut garantir la liberté mais pas dans un seul pays, c'est un principe universel mais nous devons respecter dans ce domaine la gestion de la politique électrique, » a-t-il affirmé lors de sa conférence de presse matinale.

Il a fait ce commentaire après que les Etats-Unis aient réagi à a proposition de réforme de la loi sur l'industrie électrique. Le 25 février, le Département d'Etat a demandé au Gouvernement de López Obrador « d'écouter toutes les parties », y compris les entreprises du secteur privé pour « apporter une ambiance de libre investissement et de transparence pour que les entreprises continuent à investir au Mexique. »

« Face aux problèmes d'électricité et d'énergie, ce sera un autre problème que nous discuterons à moyen et à long terme parce qu'il y a de nombreux aspects qui inquiètent le secteur privé, » a déclaré la sous-secrétaire par intérim des Etats-Unis pour les affaires de l'hémisphère occidental, Julie J. Chung,

En réponse, López Obrador a rappelé aux Etats-Unis que le Mexique est un pays libre et souverain en ce qui concerne son industrie électrique et il a ajouté que le Gouvernement de la Quatrième Transformation ne se mêle pas des affaires des autres pays et que ceux-ci dovent faire la même chose avec le Mexique.

« C'est un problème qui concerne les politiques de chaque pays, de chaque nation, nous sommes libres et souverains, nous sommes indépendants. Alors, nous, nous ne nous immisçons pas dans les affaires des Etats-Unis d'Amérique, nous ne nous en mêlons pas, et d'aucun pays du monde parce que nous voulons que personne ne décide de ce qui convient aux Mexicains. En plus, ça violerait la Constitution. »

Le 23 février, la Chambre des Députés du Mexique a approuvé à la ajorité une réforme de la loi sur l'industrie électrique (LIE) qui donnera la priorité à la commission fédérale d'électricité (CFE) d'Etat sur les entreprises de production privées aussi appelées chambre économique, qui fera que l'électricité se vendra meilleur marché ou qu'elle achètera d'abord.

En réponse, la Chambre de commerce des Etats-Unis a alerté sur le fait que ces changements « pourraient créer un monopole et violer les engagements pris par le Mexique dans le Traité Mexique-Etats-Unis-Canada. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/presidente-de-mexico-pide-respeto-a-eeuu/

