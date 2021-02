Nicaragua : L'Ukraine sanctionne le Nicaragua

Le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères (MAE) de Russie, María Zajárova, a condamné jeudi lors d'une conférence de presse les mesures coercitives unilatérales que l'Ukraine a imposées mardi dernier au Nicaragua.

Les autorités ukrainiennes ont ainsi réagi à « la nomination du consul honoraire en République de Crimée par le Gouvernement du Nicaragua. »

La représentante du MAE a qualifié « d'acte de désespoir » cette action des autorités ukrainiennes et elle a expliqué que depuis 2017, l'Ukraine et le Nicaragua ne sont plus des partenaires commerciaux , de sorte qu'il n'y a « rien qui puisse être sanctionné. »

Elle a souligné que la République de Crimée fait partie de la Russie et que « l'ouverture de représentations consulaires d'Etats étrangers sur le territoire de la Russie est une question bilatérale avec ces Etats » et « ne concerne pas de pays tiers, y compris l'Ukraine. »

elle a appelé instamment le Gouvernement de Volodímir Zelenski à cesser d'essayer d'influencer les contacts entre la Russie et d'autres pays.

Les mesures coercitives approuvées le 2 février par le Parlement de l'Ukraine contre le Nicaragua comprennent la restriction des opérations commerciales entre les 2 pays, aussi bien en ce qui concerne les importations que les importations et la suspension des obligations financières et économiques envers le Nicaragua, l’interdiction des transferts de technologie, de propriété intellectuelle et de ressources, l'arrêt complet des vols et du transport en territoire ukrainien, entre autres choses.

En novembre dernier, l'ambassadrice du Nicaragua en Russie, Alba Azucena Torres, avait remis sa lettre de créances à la ville de Simferópol (Crimea) pour ouvrir là sa légation diplomatique.

La Crimée s'est séparée de l'Ukraine après avoir oganisé, en mars dernier, un referendum lors duquel 96% des électeurs avaient soutenu démocratiquement l'unification avec la Russie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

