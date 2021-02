Paraguay: Le Paraguay est dirigé par la mafia

Le président du Parti libéral authentique et radical (PLRA) du Paraguay, Efraín Alegre, a dénoncé ce mercredi dans l'émission En Clave Política du multimédia teleSUR que "dans la nation sud-américaine, la démocratie et ses institutions sont contrôlées par une mafia".

"L'ancien président Horacio Manuel Cartés Jara est le chef de cette mafia", a déclaré M. Alegre, ajoutant que l'ancien président paraguayen fait l'objet d'une enquête au Brésil et par la Drug Enforcement Administration (DEA) pour blanchiment d'argent.

"Il est considéré comme le plus grand blanchisseur d'argent de la drogue, non pas au Paraguay, mais dans toute l'Amérique latine (...) et avec cet argent du crime organisé, il contrôle les institutions fondamentales de nos démocraties", a déclaré M. Alegre.

Le principal représentant de la PLRA a condamné les raisons pour lesquelles il se trouve maintenant en détention préventive. "Ils essaient de me faire porter la responsabilité pour le fait que j'ai signé une note dans laquelle je présente toutes les responsabilités du Paraguay en ma qualité de président du Parti", a-t-il expliqué.

Alegre a averti que des processus comme celui auquel il est confronté est "la forme moderne de persécution que connaît la région (...) aujourd'hui, le système judiciaire est utilisé comme un instrument de persécution politique, et au Paraguay en particulier, avec de l'argent pour persécuter impunément les représentants de l'opposition", a-t-il déclaré.

L'homme politique a donné des détails sur deux actions en inconstitutionnalité intentées contre les accusations portées contre lui ainsi que contre son emprisonnement. Tous deux sont en train de résoudre les verdicts.

En outre, il a fait part des efforts déployés pour obtenir le soutien des Nations unies et des organisations internationales de défense des droits de l'homme afin de corroborer la situation d'insécurité à l'égard des dirigeants politiques au Paraguay.

Se référant au contexte politique actuel au Paraguay, M. Alegre a déclaré que "la corruption cause plus de décès que la pandémie". En ce sens, il a fait référence à "la corruption généralisée au sein du gouvernement, qui défend une politique conservatrice d'extrême droite sans aucune solidarité sociale".

Il a également déclaré que le Paraguay est gouverné par deux présidents : "un en fonction qui est Abdo Benítez et un autre nommé de facto, Horacio Manuel Cartés", a souligné M. Alegre, qui a condamné la situation difficile à laquelle sont confrontés les secteurs les plus vulnérables du pays en raison de la mauvaise réponse du gouvernement à la pandémie.

Source: Telesur - Traduction: Romain Migus

