Venezuela : Entre une Assemblée Nationale vigoureuse et des dialogues complexes

La semaine qui s'achève a été marquée par la commémoration de 2 événements importants dans l'histoire du Venezuela : le 4 février 1992, le jour où un groupe de jeunes militaires a organisé une insurrection qui a été vaincue militairement mais pas politiquement car les paroles prononcées par le lieutenant-colonel Hugo Chávez: “por ahora” (« pour le moment »), continuent à résonner et ont été la cloche qui annonçait les temps à venir. Et le 2 février 1999, le commandant Chávez est devenu président de la République après avoir gagné les élections présidentielles, et a incarné l'espoir d'un peuple.

Il faut comprendre ces 2 événements pour comprendre l'histoire contemporaine mais dans cet article, nous ne ferons que les évoquer car il est consacré aux événements survenus au Venezuela la semaine dernière. Mettons-nous à l'œuvre. Un mois s'est écoulé depuis l'installation de la nouvelle période législative de l'Assemblée Nationale et elle a beaucoup agi pendant cette période, de sorte que nous allons rapporter ses principales actions législatives cette semaine ainsi que les actions au Venezuela et à l'étranger destinées à contribuer à al dynamique des dialogues entre les divers acteurs politiques.

Une Assemblée Nationale vigoureuse

Après une législature pendant la moitié de laquelle il ne s'est rien passé, l'Assemblée Nationale brille, vigoureuse, et fait ce que prévoit la Constitution Nationale. Dans ce cadre, la vice-présidente exécutive de la République Delcy Rodríguez a déposé mardi, lors d'une session ordinaire, le rapport de gestion de l'année 2020 et fait le bilan des actions des ministres du cabinet exécutif.

Le processus de formation du Comité de Candidatures qui ouvrira la voie au renouvellement des autorités électorales vénézuéliennes s'est également achevé. Ce comité est composé de 21 membres : 11 députés et 10 membres de la société civile. Cela entre dans le cadre de la route électorale qui permettra d'élire prochainement les maires et les gouverneurs. On a appris que 163 candidatures avaient été déposées par des organisations de la société civile. Elles seront ensuite étudiées par la commission en session plénière et 33 seront pré-sélectionnées, pour que 10 représentants soient élus par la suite.

L'Assemblée Nationale (AN) a approuvé à l'unanimité la proposition du président de la République Nicolás Maduro de nommer Reinaldo Muñoz procureur général de la République Bolivarienne du Venezuela. Le fonction essentielle du procureur général, selon la Constitution, est de représenter les intérêts de la République devant des tiers, que ce soit pour les défendre ou pour lancer des procédures juridiques contre ceux qui agissent contre ces intérêts.

Suite à cela, le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures Jorge Arreaza et le procureur général de la République récemment nommé, Reinaldo Muñoz, ont comparu devant la commission permanente de politique étrangère, de souveraineté et d'intégration de l'Assemblée Nationale dans le cadre de la procédure de définition des actions destinées au rétablissement de la souveraineté du Venezuela sur l'Eséquibo guyanais.

L'Assemblée Nationale a proposé une dynamique de dialogue qui inclut tous les secteurs du pays en mettant l'accent sur les acteurs économiques. La semaine dernière, il y a eu une rencontre avec FEDECAMARAS, la principale organisation patronale du pays. Cette semaine, l'un de ses porte-parole a déclaré que FEDECAMARAS est prête à accompagner le Gouvernement Bolivarien s'il se rend au Département du Trésor des Etats-Unis pour demander la levée des sanctions contre le Venezuela. Par ailleurs, la commission de dialogue, de réconciliation et de paix a annoncé que dans les prochains jours, elle aura une réunion avec le secteur des travailleurs et les syndicats du pays.

La commission de dialogue, de réconciliation et de paix a également rencontré presque 400 pasteurs évangéliques pour entendre les propositions de ce secteur, dont la création d'une loi qui protège les congrégations religieuses non catholiques. Lors de cette rencontre, les porte-parole religieux ont pris position contre tout projet de loi qui approuve la mariage égalitaire. Nous devons noter que l'influence des secteurs évangéliques dans lapolitique vénézuélienne a augmenté substantiellement après que la groupe de l'église catholique vénézuélienne se soit repliée et reste dans une coordination avec les orientations de l'opposition qui n'est pas disposée à participer aux initiatives de dialogue.

Enfin, à propos de la dynamique législative, il faut dire que le président de l'Assemblée Nationale, Jorge Rodríguez, a fait savoir qu'un plan terroriste destiné à attaquer le siège de l'Assemblée Nationale et l'immeuble administratif pendant qu'elle siégeait avait été démantelé. Il a également désigné l'opposant Leopoldo López comme l'auteur intellectuel de ce plan. Jusqu'à présent, il y a un seul suspect qui a été contacté par un service de renseignement étasunien. Il n'est pas un hasard si on voulait neutraliser l'institution politique la plus importante en ce début d'année.

La route complexe vers le dialogue au Venezuela.

Une délégation norvégienne « destinée à obtenir une actualisation de la situation politique et humanitaire du Venezuela » est arrivée discrètement à Caracas, a dit le ministère des affaires étrangères scandinave. De même, on n'a pas été informé d'une éventuelle remise en marche de ce qu'on appelle le « mécanisme de Norvège » destiné à rétablir un dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition.

Cette visite se déroule dans un contexte où le groupe de contact international, une initiative de l'Union Européenne dans le cadre de sa politique d'ingérence, revient sur l'échiquier. Après une réunion virtuelle, elle a émis une déclaration dans laquelle, en fait, elle lance un appel aux secteurs d'opposition au chavisme au Venezuela pour qu'ils arrivent à des accords destinés à faciliter une transition dans l'ordre.

L'OFAC, une succursale du Département du Trésor du Gouvernement étasunien chargée de mettre en application les mesures coercitives unilatérales concernant le Venezuela a également accordé une autorisation qui rend nulles et non avenues certaines interdictions mises en place en 2018 et 2019. Concrètement, cela permet de faire des opérations avec les aéroports et les ports, à l'exclusion des transactions liées aux combustibles. C'est la première mesure concrète du Gouvernement de Biden concernant le Venezuela.

Pendant ce temps, le ministère des affaires étrangères du Panamá a fait savoir par une note officielle qu'il retirait son accréditation diplomatique à la représentante nommée par Juan Guaidó, Fabiola Zavarce qui usurpait les fonctions d'ambassadrice du Venezuela.

En réponse à la dénonciation du Gouvernement vénézuélien disant que l'ambassadeur d'Espagne sortant Jesús Silva,était de connivence avec Leopoldo López (un citoyen vénézuélien actuellement en fuite à l'étranger) dans les plans destinés à déstabiliser le Venezuela, des sources proches de la chancellerie espagnole ont nié la participation du corps diplomatique du Royaume d'Espagne à ces faits. Cependant, on estime que ces faits ont eu lieu pendant que López était « invité » à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Venezuela. Ces déclarations ont été faites après que Leopoldo López ait rencontré récemment le ministre des affaires étrangères allemand Niels Annen qui lui a affirmé l'accompagner dans la lutte pour la démocratie au Venezuela bien qu'il ne reconnaisse plus Guaidó comme “président”.

Enfin, la première vice-présidente du parlement vénézuélien Iris Varela a déclaré dans une émission de télévision qu'elle était d'accord pour qu'on arrête immédiatement Juan Guaidó puisqu'à son avis, sa participation aux délits est flagrante. Cette déclaration a été reprise par des secteurs du chavisme qui demandent que Guaidó soit traduit en justice mais l'idée de le laisser continuer à se discréditer politiquement avant d'agir a prévalu.

Tout cela s’ajoute à la complexité d'un dialogue entre acteurs vénézuéliens et mondiaux mais je continue à dire qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas publiques et seront exprimées par la suite. A mon avis, les rapprochements sont plus possibles actuellement grâce au virage exécuté par le Gouvernement Bolivarien dans sa la politique économique qui donne la priorité à la contribution de l'entreprise privée dans le rétablissement de l'économie.

La lutte contre le coronavirus

La dynamique politique reste intense ainsi que les actions du Gouvernement bolivarien pour travailler en situation de pandémie. Des chercheurs de l'institut vénézuélien de recherches scientifiques (Ivic), le principal centre scientifique du pays, ont confirmé que le Carvativir développé au Venezuela aurait des effets positifs sur la santé des patients contaminés par le coronavirus. « Le Carvativir est une expérience d'uen ligne de recherche vénézuélienne d'évaluation à composants naturels et synthétiques contre le SARS-CoV-2, » selon Venezolana de Televisión. Le président Maduro avait annoncé il y a quelques semaines cette avancée, qui est actuellement prise en considération par l’Organisation Mondiale de la Santé qui ne la recommande pas encore expressément.

L’Organisation Mondiale de la Santé fait savoir qu'à travers le mécanisme du Covax, le Venezuela a réservé entre 1 400 000 et 2 400 000 vaccins de la firme Aztra-Zeneca. La semaine dernière, on a affirmé que le Venezuela ne faisait pas partie de la réserve prévue pour la région parce qu'il n'avait pas pu faire les démarches nécessaires. Le Gouvernement vénézuélien soutient que l'impossibilité d'accéder aux fonds bloqués ou donnés illégalement à Juan Guaidó empêche de réaliser les opérations commerciales nécessaires pour accéder aux médicaments et au matériel de santé et compromet la vie des Vénézuéliens. A ce sujet, Guaidó a déclaré être d'accord pour libérer ces ressources mais sous conditions.

A propos des médicaments destinés à contrôler la pandémie, souvenons-nous que le Gouvernement bolivarien a mis en place un schéma dans lequel certaines activités sont autorisées une semaine et pas pendant la suivante mais cela changera pendant les prochains jours car au Venezuela, il y a 2 jours de congé pour le carnaval, c'est pourquoi certaines activités seront autorisées jusqu'au 17 février. Le président Nicolás Maduro a affirmé : « Je pense qu'il faut que les classes aient lieu en présence avec des mesures de biosécurité pour que pendant les 2 prochains trimestres, nous puissions combiner les classes, les classes par internet, les classes en présence avec toutes les mesures de biosécurité. » On attend donc des mesures concrètes pour préciser les modalités de cette mesure.

En ce qui concerne l'évolution de la pandémie en termes épidémiologiques, les autorités vénézuéliennes rapportent que 328 jours après la déclaration d'urgence sanitaire dans le pays, on a diagnostiqué 129 643 cas positifs dont 94 % ont guéri alors que 1 228 personnes sont mortes. Actuellement, un peu plus de 6 000 personnes sont malades et le Gouvernement bolivarien soutient que la plupart sont soignées dans le système de santé public.

Brèves:

Des sources proches de PDVSA ont annoncé l'arrivée la semaine dernière au Venezuela de 2 bateaux battant pavillon iranien avec plus de 400 000 barils d'essence. Ces opérations se font discrètement pour éviter que les bateaux ne soient attaqués par le Gouvernement étasunien en haute mer.

La chancellerie a annoncé la libération de 12 citoyens guyanais arrêtés le 23 janvier dernier par la Marine Nationale Bolivarienne qui pratiquaient la pêche illégale sans les papiers nécessaires dans les eaux juridictionnelles vénézuéliennes. C'est une mesure de grâce et un geste de bonne volonté du Gouvernement Bolivarien pour résoudre le différend frontalier par la voie bilatérale.

Le Ministère Public a révélé que le second rapport destiné à élargir le contenu de celui du 30 novembre 2020 sur les violences perpétrées dans le pays par des agents de l'opposition a été remis à la Cour Pénale Internationale.

On continue à rechercher Carlos Lanz, un militant de gauche disparu depuis plusieurs mois. Des organisations populaires et révolutionnaires de Caracas ont formé un comité de recherche et de libération de Carlos Lanz.

