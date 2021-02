Venezuela : L'opposition va rencontrer en Colombie le représentant des Etats-Unis 

Un groupe d’opposition d'extrême-droite avec à sa tête Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, William Davila et Manuel Rosales rencontrera la semaine prochaine en Colombie le représentant étasunien James Story pour planifier de nouvelles actions contre le Venezuela. C'est ce qu'a dénoncé le président de l'Assemblée Nationale Jorge Rodríguez lors d’une conférence de presse donnée par la direction de l'Assemblée Nationale pour condamner la stratégie belliqueuse de la Colombie envers le Venezuela.

« Nous savons que Story les a convoqués pour leur donner des instructions. Nous savons que chaque fois que Leopoldo López se rend en Colombie, il se passe 2 choses : des actes terroristes contre le Venezuela sont planifiés et le vol contre notre pays s'intensifie. »

D'autre part, le président du Parlement a regretté que le président de la Colombie, Iván Duque, ait permis à son pays de devenir le principal centre d'opérations, de planification et d'exécution des actes terroristes contre le Venezuela. Il a rappelé la tentative d'invasion intitulée Opération Gedeón, la tentative d'assassinat du président de la République, le plan destiné à poser des bombes au Parlement, entre autres plans terroristes planifiés en territoire colombien avec le soutien du Gouvernement d'Iván Duque.

Le président de l'Assemblée Nationale, Jorge Rodríguez, a fait savoir que sa direction exige que le président Iván Duque et le Gouvernement de la Colombie cessent immédiatement leurs tentatives violentes et belliqueuses contre le Venezuela et « leur ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. »

Et il a déclaré : « son profond et énergique rejet des actions agressives permanentes du Gouvernement d'Iván Duque contre le peuple du Venezuela, contre le Gouvernement constitutionnel du Venezuela, contre les pouvoirs publics constitutionnellement établis, contre la Force Armée Nationale Bolivarienne. »

Puis, il a affirmé qu'ils attaquent le Venezuela avec des montages grossiers, des mensonges et des calomnies et en manifestant une insolence absolue et le cynisme le plus atroce.

Communiqué :

La République Bolivarienne du Venezuela rejette énergiquement les nouvelles tentatives d'agression du Gouvernement de la Colombie contre la souveraineté et la paix de la République.

Monsieur Iván Duque a fait de la Colombia en un grand camp paramilitaire, un repaire de terroristes d'où sont planifiés les crimes les plus horribles contre le Venezuela.

Nous avons vu avec stupeur l'insolence avec laquelle le Gouvernement de la Colombie a permis toutes sortes de crimes contre notre pays perpétrés sur son territoire, et même la tentative d'assassinat du Président Constitutionnel de la République, du haut commandement militaire et politique de la Révolution Vénézuélienne, l'orgnaisation d'incursions mercenaires, la pose de bombes (la plus récente a été la tentative de pose de 3 bombes au palais Législatif du Venezuela) et toutes sortes d'actions préjudiciables à notre territoire, à notre Gouvernement et à la tranquillité du pays.

Nous notons maintenant à nouveau l'insolence avec laquelle ils recommencent à créer des faux positifs, ce en quoi on a démontré au monde entier qu'ils étaient experts : ils attaquent le Venezuela avec des montages grossiers, des mensonges et des calomnies. Ils n'ont pas un jour de repos dans cette stratégie agressive et brutale, isl le font avec une insolence total et donnent ainsi une preuve atroce de cynisme étant donné que ces attaques viennent du principal producteur de cocaïne du monde, selon le rapport mondial sur les drogues de l’Organisation des Nations Unies et s'agissant d'un pays dans lequel plus de 10 000 000 de Colombiens ont été touchées par le conflit intérieur provoqué par les erreurs de ses Gouvernements et lors duquel plus de 262 197 de personnes ont déjà été assassinées, plus de 60 630 ont été victimes de disparition forcée et seulement de 2016 à 2020, 1 517 dirigeants sociaux ont été assassinés selon le rapport de l'observatoire de la mémoire et du conflit de Colombie.

Le Pouvoir Législatif de la République Bolivarienne du Venezuela exige que le président Iván Duque et le Gouvernement de la Colombie cessent immédiatement leurs tentatives violentes et belliqueuses contre le Venezuela et « leur ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela.

Au peuple de Colombie, nous adressons des paroles de solidarité et d'encouragement et nous lui souhaitons que son gouvernement, quelquefois, se préoccupe de l'état calamiteux dans lequel il l'a mis ainsi que de sa gestion indolente face à la pandémie dans cette nation sœur.

Nous lançons à nouveau un appel au respect de l'autodétermination des peuples et de la décision irréversible de faire de l’Amérique Latine un territoire de paix.

Nous sommes un peuple pacifique et plsin d'hommes et de femmes courageux dans les veines de qui coule le sang des Libérateurs de l'Amérique. Nous exigeons le respect de notre dignité, de notre Liberté et de notre souveraienté.

Fait et signé à Caracas,

le 18-02-2021

Palais Fédéral Législatif

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/02/directiva-de-la-an-denuncia-que-oposicion-se-reunira-con-james-story-en-colombia-y-exigen-el-cese-de-la-estrategia-guerrerista-contra-venezuela/

