Venezuela : La nouvelle licence délivrée par les États-Unis ne change rien 

Caracas, 8 février (Prensa Latina) Des chercheurs de l’Institut Samuel Robinson du Venezuela ont qualifié la semaine dernière de mesure superficielle et sinueuse la licence de certaines opérations émises par le Département du Trésor des États-Unis au sujet du Venezuela.

Un article publié mercredi dernier sur le site de ce centre de recherche, intitulé « Nouvelles exceptions du blocus au Venezuela : Relâchement ou soin des apparences ? », réalise une analyse approfondie du contexte politique de la Licence générale 30A annoncée par Washington.

Le Département du Trésor a autorisé les opérations nécessitant l’utilisation de ports et d’aéroports vénézuéliens, toutefois, cette mesure spécifique n’autorise pas les transactions avec des personnes ou institutions sanctionnées autres que l’Institut National des Espaces Aquatiques (INEA).

Selon l’analyse des experts, cette spécificité rend de fait impossible tout traitement d’une entité publique ou privée avec d’autres institutions de l’État vénézuélien.

Le fait est que l’État vénézuélien n’a cessé d’utiliser ces infrastructures en contournant le blocus, et ce en partenariat avec certaines entreprises et certains pays qui ont coopéré avec la nation dans le cadre de relations discrètes et exceptionnelles.

Pour les chercheurs, cela signifie en réalité que les conditions ne varient pas de manière significative, car le blocus nord-américain reste identique, en l’absence de licences favorables à des transactions avec l’État vénézuélien dans des domaines vitaux tels que l’énergie, les mines, les finances, l’alimentation, la santé, la technologie et le commerce.

L´analyse souligne également qu’il s’agit d’une stratégie peu claire, car de telles annonces pourraient être confondues avec l’intention apparente de l’administration du président Joe Biden de se distancier dans ses méthodes du gouvernement de son prédécesseur, alors que ce sont en fait des mécanismes échelonnés de création de fausses distensions.

'Si le changement de pouvoir aux États-Unis, et de leurs relations extérieures, était compris dans la logique du 'bon flic et du mauvais flic', les Démocrates seraient alors les 'bons' policiers habituels, mais capables de donner suite au schéma d’asphyxie du Venezuela', est-il estimé dans l´article.

Les chercheurs vénézuéliens soulignent en outre que la probabilité d’une stratégie sinueuse de la part du nouveau gouvernement des États-Unis ne doit pas être écartée, à moins que des signes évidents d’un recul des pressions contre le Venezuela ne soient désormais consolidés.

'Cette détente crédible passerait par la juste reconnaissance de l’Etat vénézuélien et de ses institutions légitimes par un accord politique minimum, et ce moment semble encore lointain', prédit l’article publié par l’Institut Samuel Robinson.

