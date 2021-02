Venezuela : Leopoldo López avait planifié une attaque du Parlement

Le président de l'Assemblée Nationale (AN), le député Jorge Rodríguez, a annoncé dimanche que la semaine dernière, les corps du renseignement ont réussi à capturer un individu qui cherchait à perpétrer un attentat terroriste avec des bombes au siège du Palais Fédéral Législatif.

Lors d'une rencontre avec les médias, dimanche, Rodríguez, a révélé que ce plan avait été planifié par l'extrémiste en fuite Leopoldo López, qui se trouve actuellement en Espagne.

L'acte terroriste devait être exécuté pendant une session ordinaire du Parlement vénézuélien. Il a affirmé que l'action des services de renseignement a permis l'arrestation de cet individu et que les preuves obtenues seront présentées dans les prochains jours.

Lors de cette conférence de presse, Rodríguez a annoncé aussi l'arrestation d'un mercenaire qui a avoué être impliqué dans la tentative d'incursion militaire du 3 mai.

« Il y a quelques jours, le citoyen Juan Gutiérrez Aranguren, qui fait partie du contingent de paramilitaires qui a tenté une incursion armée a été arrêté. »

Rodríguez a expliqué que cet individu s'est réfugié pendant les 9 derniers mois à Caracas et dans l'état de La Guaira et qu'il a été arrêté quand il a essayer de passer en Colombie par la voie terrestre.

Sur une vidéo présentée par Rodríguez, on voit Gutiérrez, un capitaine de la force armée du Venezuela, avouer qu'il a été recruté par l'opposant Leopoldo López en fuite, à la prison de Ramo Verde et qu'il a été entraîné en Colombie pour entrer au Venezuela renverser le président Nicolás Maduro.

Le déserteur de l'armée bolivarienne a affirmé que le président de la Colombie, Iván Duque, lui a aussi apporté son soutien dans son pays pour qu'il entre dans les camps dans lesquels il a reçu un entraînement avec d'autres mercenaires.

Le détenu, a affirmé Rodríguez, a participé à ce qu'on appelle l'Opération Gedeón, qui s'est déroulée le 3 mai et selon le rapport des autorités, en plus de capturer Maduro, il était prévu d'attaquer les sièges de divers services de sécurité de l'Etat et de prendre l'aéroport international Simón Bolívar, le principal aéroport du pays.

Le président du Parlement a indiqué que l'ex-ambassadeur d' Espagne à Caracas, Jesús Silva, était impliqué dans cette opération.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

