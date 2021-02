Venezuela : Les Etats-Unis entraînent le Guyana et mettent en danger la sécurité de la région 

Lettre adressée par Samuel Moncada, ambassadeur du Venezuela à l'Organisation des Nations Unies, au secrétaire général de cet organisme, face aux tentatives des Etats-Unis de créer une nouvelle situation de conflit sur un territoire légitimement réclamé par le Venezuela.

J'ai l'honneur de l'adresser à vous en votre qualité de président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, un organe chargé de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationales, pour dénoncer des faits récents qui mettent en danger et portent atteinte à la paix et à la sécurité aussi bien du Venezuela que de la région latino-américaine et caribéenne dans son ensemble.

Dans cette situation, je me permets d'attirer votre attention sur le début, le 9 janvier 2021, de manœuvres militaires conjointes entre le force de défense de la République Coopérative du Guyana et les garde-côtes des Etats-Unis d'Amérique sous prétexte d'une opération destinée à combattre la « pèche illégale, non déclarée et non règlementée » à proximité des eaux vénézuéliennes.

Les manœuvres militaires qui vont être menées à bien font partie de la chaîne de menaces systématiques et récurrentes des Etats-Unis d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Venezuela que nous avons dénoncée continuellement devant cet organe dans le passé (voir S/2019/641, S/2019/765, S/2020/277, A/74/861-S/2020/399 et S/2020/971). De plus, cela se produit à la veille de la visite en Guyana, prévue du 11 au 13 janvier 2021, de l'Amiral de la marine des Etats-Unis Craig Faller, chef du Commandement Sud des Etats-Unis, qui a joué un rôle fondamental dans la campagne de « pression maximale » des Etats-Unis contre notre pays.

Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement une tentative du Gouvernement des Etats-Unis d'interférer dans le litige territorial qui existe depuis longtemps entre le Guyana et le Venezuela concernant l'Esequibo, mais aussi une tentative délibérée destinée à fabriquer un conflit dans les eaux vénézuéliennes, à provoquer un incident militaire et stimuler un plan d'agression des Etats-Unis contre notre pays à un moment où les Etats-Unis d'Amérique vivent les moments les plus sombres de leur histoire puisque leur chef d'Etat, pendant ses derniers jours à la présidence, a été qualifié récemment par la présidente même de la Chambre des Représentants des Etats-Unis de « désaxé, déséquilibré et dangereux. »

A la lumière de ce qui précède, nous demandons au Conseil de Sécurité de faire usage des facultés que lui confère la Charte des Nations Unies et, étant donné les répercussions sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, enquête sur les actions les plus récentes et les plus téméraires du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre la République Bolivarienne du Venezuela qui violent de façon flagrante toutes les règles du droit international et les principes mêmes de la Charte fondatrice de notre Organisation.

Je sollicite respectueusement que vous preniez soin que cette lettre soit distribuée aux Etats membres du Conseil de Sécurité pour leur information et qu'elle soit rendue publique en tant que document du Conseil.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/venezuela-denuncia-ante-la-onu-que-ee-uu-entrena-a-guyana-poniendo-en-peligro-la-seguridad-de-toda-la-region/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/venezuela-les-etats-unis-entrainent-le-guyana-et-mettent-en-danger-la-securite-de-la-region.html