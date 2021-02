Venezuela : Lettre de protestation remise aux diplomates français, allemands et espagnols

Caracas, 24 février (RHC) Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a remis des notes de protestation aux représentants diplomatiques de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de l’Espagne.

Sur son compte sur le réseau social Twitter, le chef de la diplomatie vénézuélienne a indiqué que les notes de protestations remises aux ambassadeurs de ces quatre pays, sont accompagnées de copies de la Constitution de la République et de la Charte des Nations Unies lesquels a-t-il dit, ont agi avec de mauvaises intentions pour encourager de nouvelles attaques contre le Venezuela.

Plus tôt, Arreaza a remis à l’ambassadrice de l’Union européenne (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, une lettre la déclarant persona 'non grata' et lui a donné un délai de 72 heures pour quitter le pays, après que le bloc européen ait imposé des sanctions à 19 fonctionnaires vénézuéliens.

C’est tout à fait inacceptable. Cette ingérence est arrogante, elle est arrogante', a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans des déclarations à Caracas, où il a rencontré la représentante diplomatique, sur instructions du président de la République, Nicolas Maduro.

Il a assuré que les circonstances de l’agression ne laissaient pas le choix, en raison du 'non-respect du droit international public, du manque de respect de cette Constitution, dont l’article premier affirme qu’elle est irrévocablement indépendante et fonde son patrimoine moral sur ses valeurs de liberté et d’égalité, justice et paix internationale, et dans la doctrine du Libérateur Simon Bolivar.

Jorgfe Arreaza a expliqué que ces mesures sont prises conformément à la Convention de Vienne et il a appelé l’UE à effectuer des analyses réfléchies et à réviser les manuels des droits internationaux ainsi que les lois, les constitutions d’autres pays, pour qu’ils prennent un rôle d’équilibre et cessent d’être un appendice de l’élite dominante à Washington.

