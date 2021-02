Venezuela : Mandat d'arrêt contre le président de PDVSA Gas Comunal 

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a fait savoir ce 4 février 2021, que les demandes de mandat d'arrêt contre le président de PDVSA Gas Comunal, Jacob Grey, et 3 gérants du remplissage du gaz suspectés d'avoir formé un réseau de corruption qui se consacrait à percevoir des commissions illégales en dollars pour remplir les bonbonnes de gaz des entreprises distributrices ont été officialisées.

Les mandats d'arrêt concernent Yohandry José Guevara Álvarez, gérant de l'usine de remplissage de gaz Charallave, Oriana Alejandra Betancourt Corales, gérante de l'usine de remplissage de gaz Apacuana et Eder Alexis Dugarte, gérant de l'usine de remplissage de gaz El Tambor qui ont déjà été arrêtés par des fonctionnaires de la direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM). Il reste à arrêter Jacob Grey, actuellement en fuite.

Saab a expliqué que ce réseau avait été révélé après l'arrestation d'Adán Contreras, propriétaire de l'entrepôt Maracay Gas 2020, où il vendait des bonbonnes de gaz en dollars et avoir sans la permission d'entreposer, de distribuer et de commercialiser le gaz domestique. Dans son local, 4 000 cylindres de gaz domestique de diverses tailles, 7 camions et un téléphone portable contenant des conversations qui ont impliqué d'autres personnes ont été saisis.

Ce citoyen a été présenté au Parquet et privé de liberté pour le délit de spéculation après quoi il a détaillé un schéma de corruption dirigé par la plus haute autorité de l'entreprise Gas Comunal, filial de PDVSA.

Les fonctionnaires exigeaient des commissions payés en dollars pour remplir chaque bonbonne, ce qui s'ajoutait au prix en bolivars versé sur le compte de l'entreprise, a révélé Saab. Le citoyen qui a parlé a rempli à lui seul plus de 12 000 cylindres de gaz en quelques semaines, ce qui équivaut à plus de 24 000 dollars de commissions touchées illégalement. « Nous recueillons des pièces à conviction sur ce réseau de corruption, » a-t-il dit.

« Ces gérants délinquants sont soutenus, de plus, par ges gens armés pour menacer les distributeurs de gaz et s'assurer qu'ils ne les dénonceront pas. Ils touchaient 10 $ par petite bonbonne et 40 $ par grande. Ils méritent tout le poids de la loi, » a-t-il affirmé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/02/ordenan-detener-al-presidente-de-pdvsa-gas-comunal-y-tres-gerentes-de-llenaderos-por-corrupcion-con-bombonas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/venezuela-mandat-d-arret-contre-le-president-de-pdvsa-gas-comunal.html