Venezuela : Rapport préliminaire de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'impact des sanctions

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Alena Douhan, le 12 février 2021 lors de sa visite à Caracas, Venezuela, sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales (« sanctions » illégales) imposées à la République Bolivarienne du Venezuela.

La rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies a rencontré le Président et le vice-président de la République, les vice-ministres en charge des Pouvoirs Exécutif, Législatif, Judiciaire, Citoyen et Electoral, les ministres des Relations Extérieures, de la Santé, de l'Education, de la Planification, de l'Economie, des Finances, du Pétrole, des Mines, de l'Alimentation, de la Femme et de 'Egalité des Genres, du Blocus, du Logement, du Travail social, des Sciences, de la Technologie, des Transports, de la Culture et des Peuples Indigènes, le coordinateur des Comités Locaux de Production et d'Approvisionnement (CLAP), le secrétaire général du Comité des Droits de l'Homme, le Président de PDVSA; le Président de la Banque Centrale, le directeur des Télécommunications, le Président du Tribunal Suprême, le Procureur Général, le Procurateur Général, le Président et les membres de l'Assemblée Nationale, le Défenseur du Peuple, le secrétaire exécutif de l'ALBA, des représentants de tous l'éventail des partis politiques, de l'opposition et des syndicats, des organisations humanitaires vénézuéliennes et internationales, du secteur privé, de l'église catholique, des acteurs non gouvernementaux vénézuéliens qui travaillent dans les domaines de la santé, des droits de l'homme, de la protection de l'enfance, des femmes et des vieux, du personnel médical, des professeurs d'université, des victimes des violations des droits de l'homme.

La rapporteuse spéciale a rencontré aussi des représentants de l'équipe des Nations Unies au Venezuela et de la communauté diplomatique. Elle a visité l'hôpital pédiatrique du cœur, l'usine pharmaceutique Quimbotiec, le complexe Canaimita, l'école primaire Hugo Chávez et l'école maternelle Ciudad Mariche, dans les environs de Caracas. Dans l'état de Carabobo, le Gouverneur a permis une réunion avec les directeurs des entreprises publiques (eau, électricité, gaz et télécommunications), la maternité qui dépend de l'hôpital d'Etat, l'un des centres provinciaux de santé primaire inspirés du modèle cubain et plusieurs organisations non gouvernementales.

La rapporteuse spéciale adresse ses remerciements et sa gratitude à tous ces interlocuteurs qui lui ont généreusement offert leur temps, leurs informations, leurs analyses, leurs expériences et leurs pensées pour l'aider à comprendre en peu de temps une situation qui devenue très complexe et alarmante.

La rapporteuse spéciale loue le chaleureux accueil et la façon constructive et coopérative grâce auxquels le Gouvernement a rendu sa visite plus facile, ce qui a permis un dialogue franc et ouvert. Elle exprime des remerciements particuliers au Ministère des Relations Extérieures pour son efficace collaboration avec son bureau. Elle remercie aussi le bureau du Coordinateur Résidant des Nations Unies pour son soutien et ses conseils pendant sa visite.

Contexte de la visite dans le pays

Les Etats-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela dès 2005, en introduisant des sanctions sélectives contre des personnes supposées être impliquées dans le trafic de drogues. Ils ont imposé un embargo sur les armes en 2006, considérant que le Gouvernement ne coopérait pas assez aux efforts contre le terrorisme.

Une loi étasunienne de 2014 a donné lieu à des sanctions contre des fonctionnaires vénézuéliens accusés, entre autres choses, de réprimer violemment les protestations, de persécuter les opposants politiques, de réduire la liberté de la presse, et de corruption. En 2015, les Etats-Unis ont déclaré la situation au Venezuela urgence nationale menaçant la sécurité et la politique étrangère des Etats-Unis.

En 2017, les Etats-Unis ont qualifié d'illégitimes les élections législatives vénézuéliennes et imposé des sanctions au Gouvernement et à ses entités, y compris PDVSA, en bloquant leurs transactions et leur accès aux marchés financiers étasuniens. En 2018, après les élections présidentielles vénézuéliennes, les Etats-Unis ont durci leurs sanctions contre le Gouvernement en évoquant la mauvaise gestion économique, la corruption, la répression des opposants politiques et les efforts destinés à saper la démocratie.

En janvier 2019, après avoir reconnu le président de l'Assemblée Nationale, Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela, les Etats-Unis ont imposé plus de sanctions à PDVSA, à la Banque Centrale du Venezuela et à des fonctionnaires importants du Gouvernement et imposé un embargo économique total en août 2019. Les Etats-Unis ont aussi donné à Guaidó le contrôle des actifs et des propriétés du Gouvernement vénézuélien sur des comptes bancaires étasuniens, y compris de l'argent qui revient à PDVSA de sa succursale étasunienne CITGO. D'autres sanctions des Etats-Unis, en 2018 et 2019, ont visé les secteurs de l'or et des autres mines, les aliments, les monnaies virtuelles et la banque.

En septembre 2020, les Etats-Unis ont imposé des sanctions à 5 députés qui dirigeaient des partis qui coopéraient avec le Gouvernement. Depuis 2020, les Etats-Unis essaient de bloquer le Venezuela pour qu'il n'obtienne pas de combustible de l’Iran grâce à l'inclusion dans cette liste des capitaines de pétroliers, à l'interdiction d'utiliser des aéroports et des ports vénézuéliens et au blocage des actifs de ROSNEFT. Il semblerait que des fonctionnaires étasuniens aient proféré des menaces officieuses pour empêcher les transactions des entreprises de'Etats tiers avec le Venezuela.

La rapporteuse spéciale prend note de la décision du Gouvernement des Etats-Unis en date du 21 janvier 2020 ?, de revoir les sanctions des Etats-Unis pour diminuer l'impact humanitaire de la pandémie et de la mesure du Gouvernement des Etats-Unis en date du 2 février 2021 d'assouplir les sanctions qui affectent le fonctionnement des opérations ordinaires dans les ports et les aéroports vénézuéliens.

L'Union européenne a imposé des sanctions au Venezuela en 2017, dont un embargo sur les armes, l'interdiction d'exporter d'autres biens qui pourraient être utilisés pour la répression intérieure, l'interdiction d'exporter de la technologie et du matériel de surveillance ou d'interception des télécommunications, l'interdiction de voyager et le gel des actifs des personnes dont les actions ont été considérées par l'UE comme portant atteinte à la démocratie, à l’État de droit et au respect des droits de l'homme. Des sanctions qui ont été contestées par le Venezuela devant le Tribunal de Justice de l’Union Européenne. On a aussi appris que 1 200 000 000 de $ de fonds du Gouvernement du Venezuela ont été gelés par une banque portugaise en 2019. Près de 2 000 000 000 de $ d'or propriété de la Banque Centrale du Venezuela déposé à la Banque d’Angleterre sont aussi gelés alors que l'affaire a été portée devant les tribunaux britanniques.

En 2017 et 2018, le Canada a gelé des actifs et interdit les transactions concernant de sbiens des fonctionnaires vénézuéliens accusés de répression, de graves violations des droits de l'homme, de corruption, de censure, d'exécutions extrajudiciaires et d'autres actes. En 2018, le Mexique a gelé des actifs et imposé des interdictions de voyager à 13 hauts fonctionnaires vénézuéliens. En 2018 et 2019, la Suisse a imposé un embargo sur les armes au Venezuela, gelé des actifs et imposé des interdictions de voyager à des fonctionnaires vénézuéliens. En 2019, la Colombie a interdit d'entrer dans le pays à quelques 200 Vénézuéliens liés au Gouvernement. En 2018, le Panamá a imposé des sanctions sélectives à des personnes et des entités vénézuéliennes considérées comme à haut risque departiciper à du blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.

En 2019, 13 des 14 pays du Groupe de Lima ont décidé d'interdire l'entrée dans leurs pays à des fonctionnaires vénézuéliens et de leur refuser l'accès à leurs systèmes financiers. En 2019 également, la majorité des membres du Traité de Rio a approuvé une résolution qui permettait d'imposer des sanctions sélectives dont le gel d'actifs, à des fonctionnaires vénézuéliens soi-disant impliqués dans le trafic de drogues, les activités terroristes, la délinquance organisée et/ou les violations des droits de l'homme.

Le 13 février 2020, le Venezuela a présenté un document à la Cour Pénale Internationale au sujet des mesures coercitives unilatérales en vertu de l'article 14 du statut de Rome.

Situation économique et humanitaire au Venezuela

Le Venezuela possède l'une des réserves de pétrole lesplus importantes de la planète. Le pétrole a été la principale exportation du pays et sa principale source de revenus et de devises. Dès l'an 2000, le Gouvernement a annoncé la mise en marche d'un large éventail de projets sociaux dans les domaines du logement, de l'éducation, de l'alphabétisation, de l'alimentation, de la fourniture d'électricité et de l'eau, des soins de santé, du planning familial, de l'alphabétisation informatique et du développement des communes. Beaucoup de ces choses ont été exécutés sans qu'il en coûte rien au peuple ou ont été substantiellement subventionnées par l'Etat.

L'économie dépendant en grande partie des ventes de pétrole. La plupart des produits, depuis les machines et les pièces de rechange jusqu'aux aliments et aux médicaments était importée, principalement des Etats-Unis et d'Europe. La production intérieure se maintenait à un bas niveau et ne pouvait pas satisfaire les besoins de la consommation intérieure. Le déclin de l'économie a débuté en 2014 avec la chute du prix du pétrole. Parmi d'autres facteurs qui affectent l'économie du Venezuela, on a cité la mauvaise gestion, la corruption et le contrôle des prix par l'Etat.

Les sanctions unilatérales imposées de plus en plus par les Etats-Unis, l'Union Européenne et d'autres pays ont aggravé les problèmes déjà mentionnés. On a appris que les revenus du Gouvernement avaient diminué de 99% et que le pays vit actuellement avec 1% de ses revenus antérieurs aux sanctions. Les envois d'argent de l'étranger ont diminué à cause du blocage des actifs de l'Etat, de la complexité des virements bancaires et des obstacles mis à leur réalisation. 4 ans d'hyperinflation ont provoqué une dévaluation totale de la monnaie nationale (1 $US = 1,8-1 900 000 bolivars). Cela a provoqué une baisse des salaires du secteur public de 150-500 $US en 2015 à 1-10 $US en 2020 et une augmentation du niveau de pauvreté. En 2018-2019, le Gouvernement a mis en place de nouvelles politiques économiques : le contrôle des prix a été levé et on a permis au secteur privé d'entrer dans l'économie.

Mais le durcissement des sanctions qu'affronte le pays depuis 2015 sape l'éventuel impact positif des réformes actuelles et la capacité de l'Etat à entretenir les infrastructures et à mettre en œuvre les projets sociaux. Actuellement, le Venezuela affronte le manque de machines nécessaires, de pièces de rechange, d'électricité, d'eau, de combustible, d'aliments et de médicaments. Les actifs vénézuéliens gelés dans des banques des Etats-Unis, du royaume Uni et du Portugal atteignent 6 000 000 000 de $. On informe que l'achat de biens et les paiements aux entreprises publiques sont bloqués ou gelés. Le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les universités, les clubs sportifs et les citoyens vénézuéliens dénoncent le rejet ou les réticences des banques étrangères à ouvrir ou à garder ouverts leurs comptes bancaires, y compris ceux des succursales aux Etats-Unis et en Europe, les difficultés pour obtenir des visas et acheter des billets, la nécessité d'agir à travers des agents situés dans de spays tiers et la nécessité dfe payer des assurances supplémentaires. Le renforcement des sanctions économiques et l'excès croissant de leur mise en œuvre ont donné lieu à l'approbation de la loi constitutionnelle anti-blocus en octobre 2020.

On a fait savoir que les lignes électriques pourraient travailler aujourd'hui à moins de 20% de leur capacité. On estime que le nombre de Vénézuéliens qui ont quitté le pays pour trouver une vie meilleure depuis 2015 oscille entre 1 000 000 et 5 000 000 et que la population va baisser jusqu'à 27 000 000 d'habitants en 2021. La plupart des services publics ont réduit leur personnel de 30% à 50%, même le plus qualifié (médecins, infirmières, ingénieurs, maîtres, professeurs, juges, policiers, etc...) ce qui a provoqué une désorganisation intérieure, une augmentation de la charge de travail pour le personnel restant, une réduction des services et une diminution de leur qualité.

On estime que 90% des foyers est connecté au système national de distribution d'eau mais beaucoup de foyers dénoncent des coupures fréquentes dues aux coupures d'électricité qui affectent les bonbonnes d'eau et la maintenance des infrastructures et à la rareté du personnel de maintenance qualifié. La distribution d'eau ne peut se faire « qu'à tour de rôle » pour garantir sa fourniture à toute la population et la plupart des foyers n'y ont accès qu'1 ou 2 fois par semaine pendant quelques heures. Etant donné les obstacles commerciaux, l'utilisation d'agents chimiques pour traiter et purifier l'eau et la rendre potable a été réduite de 30%.

Les obstacles mis à l'importation d’aliments, importations qui constituent plus de 50% de la consommation nationale, a provoqué une augmentation constante de la malnutrition pendant ces 6 dernières années avec plus de 2 500 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Les mécanismes destinés à faire front à cette situation comprennent la diminution du nombre de repas par jour (1 ou 2 au lieu de 3), la réduction de la quantité et de la qualité des aliments, la dé-capitalisation et la vente des biens du foyer pour manger et la réduction des dépenses de santé, d'habillement et d'éducation ainsi qu'une augmentation corrélative des crises familiales, des tensions,de la violence et des séparations, du travail des enfants, de la participation à l'économie souterraine, de la délinquance, y compris du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains, du travail forcé et de la migration. Le programme de caisses d'aliments CLAP, mis en place en tant qu'initiative du Gouvernement en 2017, qui concerne 6 000 000 de foyers, réduit la diversité de ses produits.

Le Venezuela a dépendu presque complètement des médicaments importés de l'étranger alors que la plupart des services médicaux publics étaient fournis gratuitement par l'Etat avant 2016. Les problèmes dans le domaine des soins médicaux comprennent l'absence ou la grave insuffisance de médicaments et de vaccins, l'augmentation des prix, la rareté de l'électricité destinée à faire fonctionner le matériel, la rareté de l'eau et les problèmes d'assainissement qui portent atteinte à l'hygiène, la détérioration des infrastructures due à l'absence de maintenance, l'absence de pièces de rechange, l'absence de nouveau matériel due au manque de ressources ou au refus de les vendre ou de les livrer, la dégradation des conditions de travail et l'absence d'équipements de protection contre les maladies infectieuses, laperte de personnel dans tous les domaines de la médecine à cause des bas salaires et l'achèvement de la construction d'hôpitaux et de centres de soins primaires.

En particulier, l'hôpital de cardiologie infantile de Caracas fait 5 fois moins d'opérations : d'une moyenne de 1 000 interventions par an en 2010-2014, il est passé 162 en 2020. 50-70% des places de travailleur médical dans les hôpitaux publics sont vacantes. Seulement 20% environ du matériel médical fonctionne actuellement. Le pays a affronté une grave pénurie de vaccins contre la rougeole, la fièvre jaune et la malaria en 2017-2018. Le manque de tests et de traitement contre le VIH en 2017-2018 a provoqué, selon certains rapports, une forte augmentation du taux de mortalité. Le détournement des actifs de la filiale étasunienne de PDVSA, CITGO, a empêché de transplanter un foie et de la moelle osseuse à 53 enfants vénézuéliens. Ces transplantations devaient être réalisées en Italie et en Argentine à la charge de l'Etat avant 2016. La rapporteuse spéciale observe une augmentation de la mortalité néonatale et maternelle depuis 2013 avec une légère amélioration en 2019 quand la coopération humanitaire avec l'UNICEF, l'OPS, l'église et d'autres organisations humanitaires a débuté.

Le récent problème des adolescentes enceintes qui a atteint des sommets avec des fillettes de 12-13 ans qui tombent enceintes dans un contexte d'absence d'accès à l'information, aux contraceptifs et d'augmentation du VIH/SIDA à cause de relatiosn sans protection est un autre effet négatif de la crise.

L'éducation scolaire et universitaire a affronté une grave diminution du soutien gouvernemental depuis 2016 comprenant la fin de la fourniture des uniformes scolaires, des chaussures, des cartables et du matériel de bureau ou sa réduction et la réduction du nombre de repas quotidiens à l'école (de 2 à 1), la diminution de al quantité et de la diversité des aliments ou leur disparition totale. L'absence de ressources financières et la réticence des entreprises étrangères à faire du commerce avec les institutions publiques vénézuéliennes ou même avec les privées a provoqué la suspension du programme Canaima qui avait débuté en 2015 et était destiné à construire des ordinateurs portables à fins éducatives. 6 500 000 avaient été distribués gratuitement aux élèves. En 2019, des incidents techniques ont empêché le satellite public vénézuélien de fonctionner et réduit substantiellement la couverture d'internet dans le pays, ce qui a rendu difficile l'apprentissage à distance pendant la pandémie.

Face à la crise économique et humanitaire, le Gouvernement vénézuélien a organisé une coopération avec le PNUD, l'UNICEF, l'ONUSIDA, l'OPS, d'autres agences internationales et l'église, le secteur privé et les ONG humanitaires qui apportent de l'aide humanitaire en facilitant la reconstruction de certains systèmes d'adduction d'eau et en fournissant des médicaments, des vaccins, des tests, des réactifs, du matériel scolaire et des aliments. Mais les tentatives destinées à libérer les fonds gelés à la Banque d'Angleterre pour acheter des médicaments, des vaccins, des kits de protection et du matériel médical grâce au PNUD et à l'OPS en 2020 ont échoué. Les fonds destiné à l'achat de COVAX par l'intermédiaire de l'OPS en 2020 – 2021 n'ont pas été libérés. Malgré l'intensification du travail des acteurs humanitaires, on a rapporté des cas de surveillance et de persécution du personnel des ONG vénézuéliennes qui participaient au travail humanitaire.