Venezuela : Révision des relations avec l'Espagne 

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré samedi que le Venezuela révisera à fond ses relations avec l'Espagne face aux agressions permanentes de ce pays contre Caracas.

« Nous allons réviser à fond les relations avec l'Espagne, assez d'agressions ! Nous allons répondre fermement à toute agression future, que ce soit une agression verbale, en action, une agression diplomatique ou politique. »

Et il a ordonné à la vice-présidente Delcý Rodríguez et au chancelier Jorge Arreaza d'entreprendre la révision des relations diplomatique avec l'Espagne : « Nous n'acceptons plus d'ingérence de personne. Assez d'hypocrisie ! »

Dans son intervention, il a condamné les déclarations de la minsitre des affaires étrangères d'Espagne Arancha González Laya qui, en Colombie, a passé son temps à remettre en question le modèle politique vénézuélien.

« La chancelière espagnole est favorable aux paramilitaires et au Gouvernement colombien. Pourquoi ne parle-t-elle pas des massacres de dirigeants et de défenseurs des droits de l'homme en Colombie ? Pourquoi va-t-elle à Cúcuta pour parler mal du Venezuela? »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

URL de cet article :

