Venezuela : Un participant au plan d'attaque de l'Assemblée Nationale mis en accusation

Le procureur général de la République Bolivarienne du Venezuela, Tarek William Saab, a fait savoir jeudi lors d'une conférence de presse que le citoyen Richard Grillet Álvarez avait été mis en accusation pour participation à un attentat terroriste contre l'Assemblée Nationale.

« Nous informons que le 28 janvier a eu lieu l'audience orale à laquelle s'est présenté Richard Grillet Álvarez au premier tribunal de contrôle à compétence nationale dans les délits associés au terrorisme, » a précisé Saab.

Et il a ajouté qu'à « cette audience, le Ministère Public l'a accusé de commission des délits de terrorisme, de trahison envers la Patrie et d'association de malfaiteurs. » Et il a précisé que « Grillet Álvarez avait des relations avec un ex-policier municipal de Girardot, du nom de Mariano José Ugarte Mariño. »

En précisant que les 2 ex-fonctionnaires avaient été dénoncés pour délits de corruption aggravée et offense, le représentant du Ministère Public a déclaré : « Ils portent atteinte au peuple au milieu du siège de l'Empire que nous vivons. »

« Grillet Álvarez s'était engagé à réaliser des actes de sabotage, de terrorisme, de soustraction d'informations secret-défense et à faciliter l'accès de groupes extrémistes aux installations de l'Assemblée Nationale, » a déclaré Tarek William Saab et il a ajouté : « Il agissait en tant qu'officier de sécurité de la division de prévention et de contrôle des pertes

de l'Assemblée Nationale. »

Cette attaque ratée de l'Assemblée Nationale fait partie de la menace terroriste contre le Venezuela. Son plan a été organisé par l'extrême-droite vénézuélienne avec le soutien international, et celui du Gouvernement colombien qui cherchait, fin décembre et début janvier, à empêcher l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale.

