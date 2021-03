Amérique Latine : L'Argentine se retire du Groupe de Lima

La chancellerie argentine a fait savoir mercredi que Buenos Aires a officialisé son retrait du Groupe de Lima, considérant que les actions exécutées par ce groupe sur le plan international pour essayer d'isoler le Venezuela et ses représentants « n'ont mené à rien. »

Le communiqué précise que la participation d'un secteur de l'opposition vénézuélienne en tant que membre de ce groupe a conduit à prendre des positions que le Gouvernement argentin « n'a pas pu et ne peut pas accompagner. »

La chancellerie réaffirme que la meilleure façon d'aider les Vénézuéliens est de faciliter un dialogue inclusif qui ne favorise aucun secteur particulier et qui permette d'obtenir des élections acceptées par la majorité avec un contrôle international.

« Il est évident que les autorités vénézuéliennes ne peuvent l'ignorer mais que créer les conditions d'un dialogue productif est l'une de leurs responsabilités primordiales. Un dialogue dont elles doivent faire partie mais auquel l'opposition dans son ensemble ne peut pas ne pas participer. Un dialogue qui serait sans doute enrichi par des voix provenant des principaux acteurs sociaux du pays comme l'église, le secteur patronal, et les organisations non gouvernementales sans exclusion, » ajoute le communiqué.

Pour Buenos Aires, les sanctions et les blocus imposés au Venezuela « ont affecté la jouissance des droits de l'homme de la population vénézuélienne, selon ce qu'on peut voir dans le rapport de la rapporteuse spéciale (...). Dans cet esprit, l'Argentine continuera à remplir son engagement envers la stabilité de la région et cherchera des solutions pacifiques, démocratiques dans le respect de la souveraineté et des affaires internes de chaque Etat. »

(Avec des informations d'ANSA)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/argentina-formaliza-retiro-del-grupo-de-lima/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/amerique-latine-l-argentine-se-retire-du-groupe-de-lima.html