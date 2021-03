Amérique Latine : L'ONU condamne les sanctions des Etats-Unis contre d'autres pays

La rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Alena Douhan et l'expert indépendant pour les Droits de l'Homme et la solidarité internationale Obiora Okafor ont présenté jeudi un rapport sur l’impact négatif des sanctions des Etats-Unis sur les droits de l'homme des pays punis par les lois étasuniennes.

Dans ce document, il est précisé que « les sanctions prises par les Etats-Unis sur la base de l'état d'urgence violent une large gamme de droits de l'homme en Chine, à Cuba, en Haïti, en Iran, au Nicaragua, en Fédération de Russie, en Syrie, au Venezuela, au Zimbabue, entre autres pays du monde, ainsi que le liberté de circulation et d'association. »

« 2 lois étasuniennes en particulier : la loi d'urgence nationale et la loi d'urgence internationale sur les pouvoirs économiques sont essentiellement destinées à donner au président une autorité illimitée pour qu'il exerce de larges pouvoirs hautement discrétionnaires grâce à des déclarations d'urgence et à des sanctions qui violent les Droits de l'Homme. »

Cette semaine, le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré officiellement qu'il « prorogerait l'état d'urgence » concernant le Venezuela, la Russie et le Zimbabwe. Pour sa part,le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza, a répercuté sur son compte Twitter la dénonciation des experts de l'Organisation des Nations Unies.

« Des experts en Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies dénoncent les Etats-Unis pour non respect de leurs obligations contenues dans le pacte international sur les droits civils et politiques, » a ajouté le chancelier. Et il a précisé que ces experts « les appellent instamment à mettre fin à ce qu'on appelle les urgences nationales qui servent de prétexte pour imposer des sanctions à d'autres pays et provoquer des souffrances. »

