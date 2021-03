Amérique Latine : Le Mexique et l'Argentine, enfants de la Grande Patrie

par Rosa María Fernánez

La visite officielle, entre le 22 et le 24 février 2021, à l'invitation du président des Etats-Unis du Mexique Andrés Manuel López Obrador, du président de la République Argentine Alberto Ángel Fernández a permis à celui-ci de participer en tant qu'invité spécial et intervenant à la commémoration du « bicentenaire de la promulgation du Plan de Iguala. Jour du Drapeau. »

En ce bicentenaire que célèbre aujourd'hui le Mexique, peut-être est-il temps qu'à Iguala naisse un nouveau plan pour toute l’Amérique. C'est notre devoir car que notre continent change ne dépend pas des autres, cela dépend de nous, » a dit Fernández. Le président argentin est le premier chef d'Etat à participer aux cérémonies des 15 fêtes les plus importantes de l'histoire du Mexique en 2021, Année de la réalisation de l'Indépendance.

Coopération.

Cet échange, qui renforce les relations bilatérales de coopération, marque un après dans l'amitié traditionnelle et l'engagement mutuel des 2 nations. Cette année avance et elles amènent l'esprit de ce que doit être l'Amérique Latine pour faire un front commun face à la crise du coronavirus, ses effets socio-économiques et augmenter les échanges commerciaux.

Les 2 pays ont une étroite relation qui se reflète dans le ton du dialogue : « L'Argentine et le Mexique ont un avenir commun en Amérique Latine, un avenir qui passe par l'unité des efforts. Cette union est un devoir et une obligation que nous avons, du pays le plus au nord de l'Amérique Latine au pays le plus au sud, nous devons être capables de tracer un axe qui unit tout le continent, » a déclaré le président argentin Alberto Fernández.

Une déclaration conjointe en 15 points a été amise par les présidents des 2 pays au terme de la visite d'Alberto Fernández.

Aucun accord n'est possible sans la souveraineté définie par le peuple mais ils ont déclaré clairement que les missions d'observation électorale de l’Organisation des Etats Américains (OEA) « doivent respecter strictement les critères techniques objectifs et renforcer les capacités des pays en matière électorale. »

Souvenons-nous que l'Argentine et le Mexique ont accordé leur protection et l'asile à un président élu chassé du pouvoir. Eviter qu'une intervention comme celle qui a eu lieu en Bolivie en octobre 2019 et un coup d'Etat ne se répètent est une priorité pour la stabilité de la démocratie latino-américaine. Cela a causé de la douleur et un déséquilibre dans ce peuple et amené le président Evo Morales à démissionner.

Les présidents ont mis en avant le danger que ces missions n'outrepassent leurs facultés et leur portée et ils ont décidé de suivre attentivement les processus électoraux dans la région comme celui qui se déroule actuellement en Equateur en faisant des vœux pour que la continuité de la démocratie soit garantie.

Les fillettes, les femmes et les droits

En matière de genre, ils ont décidé de travailler ensemble sur le problème des droits de l'homme des femmes et des petites filles dans toute sa diversité pour atteindre les objectifs d'égalité de genre et d'autonomie économique des femmes. C'est pourquoi ils ont appelé les femmes de la région et du monde à participer aux activités du Forum Génération Egalité pour faire avancer leurs droits.

Ils ont décidé de travailler pour renforcer le système inter-américain des droits de l'homme et ont exprimé leur volonté d'établir un mécanisme de consultations et de coopération en matière de droits de l'homme entre les 2 pays.

Le président Andrés Manuel López Obrador a réaffirmé le soutien de son Gouvernement et du peuple du Mexique au droit légitime à la souveraineté de la République Argentine sur les Iles Malouines, Georgias du Sud, Sándwich du Sud et les espaces maritimes qui les entourent.

Et il a affirmé que le Gouvernement de la République Argentine et celui du royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord renouent les négociations pour trouver le plus rapidement possible une solution pacifique et définitive au conflit concernant la souveraineté de ces îles.

L'Amérique Latine solidaire

La pandémie de coronavirus a mis en évidence l'importance d'avoir une Amérique Latine et des Caraïbes unies et solidaire dont aucun pays de la région ne soit exclu de l'accès aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical. Dans ce but, les 2 pays se sont engagés à collaborer étroitement pour que la région atteigne l'autosuffisance dans la production de vaccins. Leur but est que ceux-ci ainsi que leurs brevets soient considérés comme des biens communs de l'humanité. La déclaration conjointe insiste sur ce point.

L'accord d'association stratégique réactive les mécanismes bilatéraux des commissions des affaires politiques, de coopération et des affaires économiques, commerciales et d'investissement qui n'ont pu focntionner à cause de la pandémie.

Pour améliorer les conditions de vie dans les 2 pays, en l'Amérique Latine et dans les Caraïbes, ils se préparent à affronter la crise sanitaire et les effets socio-économiques de l'après-pandémie sur la base de la solidarité. Ils ont donc décidé de poursuivre leurs efforts et de stimuler l'inclusion sociale et le développement soutenable.

Dans ce but, isl ont réaffirmé leur engagement à continuer de renforcer la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens grâce à un plan de travail établi par la présidence tournante du Mexique pour 2021. Ils ont également souligné le rôel du Groupe des Vingt (G20) dans la construction de consensus mondiaux.

Pour l'autosuffisance en vaccins

Les 2 présidents ont réaffirmé leur soutien à l’Organisation Mondiale de la Santé et au mécanisme COVAX. Ils ont insisté sur la nécessité d'un instrument multilatéral d'accès juste aux vaccins et se sont félicités des accords obtenus entre la Fondation Slim, et l'entreprise argentine mAbxcience et l'entreprise mexicaine Liomont pour une fabrication conjointe du vaccin d'Astra-Zeneca et de l'Universidad d'Oxford. Une preuve que la région est capable d'atteindre l'autosuffisance dans la production de vaccins.

« Nous commençons avec une expérience agréable sur la façon de produire le vaccin dont les Latino-américains ont besoin pour en finir avec cette terrifiante pandémie. Ave cle merveilleux laboratoire que j'ai vu hier, nous allons pouvoir faire une réalité de cet objectif que nous poursuivons, » a déclaré Fernández qui a profité de l'occasion pour renouveler son soutien à l'universalisation des vaccins et pour dénoncer à nouveau l'accaparement des vaccins par les pays les plus puissants du monde.

Le président López Obrador a remercié son homologue argentin pour son engagement dans l'application et la production du vaccin russe Spoutnik V en Amérique Latine. « Cela a réussi grâce à l'action du président de l'Argentine. Alberto est notre ami et nous sommes reconnaissants envers lui et envers le Gouvernement de l'Argentine. Nous sommes des peuples frères et nous sommes ravis qu'il nous accompagne. »

L'objectif est qu'aucun pays de la région ne soit exclu de l'accès universel et adéquat aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical. Pour cela, ils continueront à collaborer pour que la région atteigne l'autosuffisance dans la production des vaccins et que ceux-ci et leurs brevets soient ocnsidérés comme des biens communs de l'humanité.

Relation économique

Les 2 présidents ont reconnu le potentiel de la relation économique entre l'Argentine et le Mexique et sont tombés d'accord sur la nécessité d'augmenter les investissements réciproques.

Les 2 économies tireront un bénéfice immédiat de la diversification et de l'intensification du commerce bilatéral aussi bien pour les produits premières comme les manufactures agroalimentaires, industrielles et les services ainsi que de la promotion d'associations stratégiques entre patrons argentine et mexicains.

Ils sont aussi tombés d'accord sur la nécessité de moderniser la relation économique et commerciale. Le ministère de l'économie des Etats-unis du Mexique et le ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République Argentine fixeront prochainement la date du début des conversations entre les équipes techniques. De même, ils évalueront les avancées pour revenir en septembre 2021 vérifier leur marche.

Amérique Latine spatiale

L'étonnante coopération en matière de coopération spatiale a été considérée comme positive. Souvenons-nous de la signature par l'Argentine et le Mexique, le 9 octobre 2020, de la déclaration pour la construction d'un mécanisme régional de coopération spatiale.

Ainsi est créée une plateforme pour la création de l'Agence Latino-américaine et Caribéenne de l'Espace. Ils ont évoqué leurs agences spatiales respectives et la proposition de l'Argentine de développer un satellite de communications ensemble.

Ils ont aussi parlé de renouveler le programme de coopération technique et scientifique, de renforcer la coopération Sud-sud et de mettre en place l'agenda 2030. Tous ces sujets seront abordés à la VII ème réunion de la commission mixte de coopération technique et scientifique.

L'Argentine a une longue histoire de collaboration scientifique, c'est pourquoi elle insiste sur des projets technologiques stratégiques. Le secteur spatial a une énorme importance à cause de la grosse quantité d'applications impératives pour les besoins de la région.

Un nouvel air d'intégration souffle sur Notre Amérique. Depuis plusieurs décennies, le secteur spatial est considéré comme stratégique en particulier pour l'Argentine. D’énormes efforts sont faits dans le domaine de l'enseignement, des sciences et de la technologie et même dans le secteur des entreprises. Ils ouvriront la participation à des entreprises argentines, étant entendu que le secteur spatial est un grand vecteur d'augmentation des capacités pour le secteur économique.

Selon des données du ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation argentin, 4 satellites sont en orbite et un, destiné à l'observation des océans et un lanceur sont en cours de développement. L'Argentine a de grandes attentes concernant sa collaboration avec la région.

Culture, tourisme et tradition.

Le programme exécutif de collaboration culturelle pour la période 2021-2023. est d'une grande importance. Il s'agit de promouvoir des alliances de coopération bilatérale pour développer les industries culturelles et l'échange artistique. Ainsi, on a décidé de coopérer dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, des arts scinques et de tous les secteurs de l'art et de la culture, considérés comme des économies créatives, génératrices d'emplois et de valeur ajoutée.

On annonce que l'Argentine participera aux célébrations d'autres dates de l'histoires du Mexique en 2021 et partagera leurs expressions artistiques les plus représentatives à Mexico avec l'apport de l'extraordinaire relation entre les peuples et une plus grande visibilité.

Dans le domaine du tourisme, ils faciliteront l'assistance à quelques 20 000 résidants argentine et à plus de 250 000 touristes argentins qui arrivent chaque année à Cancún, Mexique. Cela sera possible grâce à un nouveau consulat d'Argentine, à Playa del Carmen, la circonscription consulaire des étatsde Quintana Roo, Yucatán et Campeche et de Belize.

Une relation traditionnelle

Les archives datent les premiers rapprochements historiques entre le Mexique et l'Argentine du début du XIX ème siècle, au moment où la plupart des pays d'Amérique Latine cherchaient encore leur identité nationale.

Ça a été en 1818, quand le mouvement insurgé mexicain, engagé par Don Miguel Hidalgo y Costilla a désigné Simón Tadeo Ortiz comme lien avec les provinces unies du sud pour réaliser et renforcer l'unité dans la défense des avancées vers l'indépendance despays de la région.

L'esprit de solidarité latino-américaine est évident dans la longue lettre que Tadeo Ortiz a adressée aux provinces unies du sud et dont l'essence se résume ainsi : « S'il ne devait y avoir qu'une alliance naturelle, intime et permanente entre les peuples, ce seraitcelle qui doit se former entre l’Amérique du Sud et le Mexique. »

En 1824, le premier Président du Mexique, Guadalupe Victoria, envoya un message au Gouvernement de Buenos Aires en soulignant que « la cause l’Amérique est unique : son unité et son indépendance. »

Dans la conception de sa politique étrangère de 1825, le ministre des affaires étrangères du Mexique de l'époque, Lucas Alamán, écrivait : « La nature, l'uniformité d'intérêts et la cause que soutiennent tous les pays d'Amérique qui ont secoué le joug colonial les lient de telle sorte entre eux qu'on peut dire que, bien que divisés et en reconnaissant plusieurs centres de gouvernement, ils forment un seul tout composé de parties homogènes. Ces circonstances font que leurs relations sont plus intimes que les revers etleprospérité des uns ne peuvent être indifférents aux autres et que tous sont prêts à s'aider mutuellement pour atteindre l'objet vers lequel ils se dirigent tous uniformément. »

En 1830, pendant sa seconde période en tant que chancelier, Lucas Alamán déclara : « Les relations extérieures qu'on doit consuidérer comme primaires et comme les plus importantes sont celles qui nous unissent aux nouvelles républiques de notre continent : laparité de circonstances, l'égalité des intérêts et la cause qu'elles défendent toutes en soutenant leur indépendance et leur liberté font que nous devons nous considérer plus comme une famille de frères que comme des puissances étrangères. »

Le premier acte effectué par consentement mutuel pour établir des relations diplomatiques entre l'Argentine et le Mexique date du 20 décembre 1888 et la première visite d'Etat d'un président mexicain en Argentine a été celle du président Adolfo López Mateos en janvier 1960. A cette occasion, il avait souligné les efforts communs pour construire un marché commun latino-américain.

Comme symbole de l'excellent niveau des relations bilatérales, le 12 février 1973 a été inauguré sur la promenade de la réforme de la ville de Mexico le Monument au Libérateur de l'Argentine, Don José de San Martín.

Le 10 décembre 2019 a été célébrée en Argentine la cérémonie d'investiture du président Alberto Fernández. A cette cérémonie assistait un représentant du président Andrés Manuel López Obrador.

A cause de la participation du chancelier argentin Felipe Solá à la cérémonie d'installation de la présidence tournante 2020 de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) qui a eu lieu à Mexico le 8 janvier dernier, le ministre Marcelo Ebrard l'a rencontré et ils ont décidé de réaliser en 2020: la V ème Réunion du conseil d'association stratégique Mexique-Argentine à Mexico (second semestre), la III ème réunion du forum de réflexion Mexique-Argentine à Buenos Aires, la II ème réunion de la commission mixte de coopération technique et scientifique à Mexico et la VI ème réunion inter-parlementaire en Argentine.

Intégration

« Nous devons être capables de tracer un axe qui unisse tout le continent, » a dit le chef de l'Etat argentin. Pour sa part, López Obrador a déclaré que « le Mexique et l'Argentine sont des pays frères. »

C 'est aussi un air d'intégration qui souffle sur le combat contre la pandémie, ceux qui centrent le plan de travail à la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) pour l'année 2021, proposé par le Mexique en qualité de président tournant. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO)a déclaré dans son discours de prise de fonction : « Le Mexique ne cessera pas de penser à Simón Bolívar et à José Martí qui, avec Benito Juárez, continuent à montrer aux peuples et aux dirigeants politiques, par leur exemple de patriotisme, le chemin à suivre. »

Il s'agit de renforcer la région sur la scène internationale où les pays latino-américains représentent 17 % des pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et ont une population d'environ 624 000 000 de personnes (8.6 % de la population mondiale).

Le projet d'intégration latino-américaine dans lequel l'apport du Mexique et de l'Argentine sera décisif, se trouve devant de grands défis. Comme disaitJosé Martí : « qu'il en soit ainsi, Grande Patrie ! »

