Argentine : L’Argentine endettée

Par Guillermo Alvarado

Le président de l’Argentine Alberto Fernández a profité de son discours d’inauguration de la période ordinaire de sessions du Congrès pour faire un bilan de la situation chaotique qu’il a héritée de son prédécesseur, Mauricio Macri, et en particulier de l’endettement excessif et dangereux dans lequel il a plongé le pays.

Devant l’Organe législatif, le chef de l’État a annoncé qu’il a lancera un procès contre les responsables de la conclusion d’un prêt de 55 milliards de dollars auprès du Fond Monétaire International, FMI, dont 44 milliards ont été livrés.

Lorsqu’il a assumé la présidence le 11 décembre 2019, Fernandez a renoncé au reste du montant et en 2020 il a initié des négociations, encore en cours, pour rééchelonner les échéances et d’autres obligations issues de ce crédit.

Il a rappelle aux députés qu’un fonctionnaire du FMI a reconnu que le gouvernement de Donald Trump est intervenu pour accorder ces fonds à Macri et le favoriser dans ses tentatives de réélection.

Le prêt correspond à la catégorie connue sous le nom de Stand by, c’est le type d’accord le plus cher et le plus rigoureux conçu par le FMI et il implique la révision périodique des comptes publics du pays récepteur, dont la souveraineté économique reste en fait compromise.

Le président argentin a assuré qu’il a l’intention de mettre fin « aux aventures d’hypothéquer le pays. Il a indiqué textuellement, qu’il est nécessaire que le fait de contracter une dette ne soit pas pour le simple fait de la contracter et que les responsables rendent compte de leurs actes et qu’ils arrêtent de se promener avec totale impunité en donnant des cours d’économie dans le pays et partout dans le monde » .

Il a qualifié d’irresponsable l’administration qui a contracté un crédit octroyé en sa faveur pour des raisons politiques.

Le gouvernement de Macri a mis fin au control cambiaire et a autorisé la libre exportation des capitaux, ce qui a provoqué une crise financière profonde parce que les familles puissantes et beaucoup d’hommes d’affaires ont acheté et ont sorti d’énormes quantités de dollars du pays.

Pour essayer de réparer l’irréparable, ils ont conclu des prêts avec des institutions privées et le FMI qui n’ont pas résolu les problèmes et qui ont laissé la nation sud-américaine avec des dettes supérieures à sa capacité de paiement.

Dans son discours aux députés Fernandez a également demandé une réforme radicale du pouvoir judiciaire qui vit en marge du système républicain, a-t-il dit.

Par ailleurs, il a rappelé les dommages causés par Macri au système de Santé qui était presque désarticulé des hôpitaux fermés ou démantelés et des médicaments périmés lorsque la crise causée par la pandémie du Covid-19 a éclaté.

En résumé, un discours pour comprendre ce que fait et comment fonctionne le néolibéralisme dans certains pays de notre région.

Édité par Reynaldo Henquen

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/249558-largentine-endettee