Bolivie : 4 mois de prison préventive pour Jeanine Áñez

La juge bolivienne Regina Santa Cruz a décrété dimanche 4 mois de prison préventive pour l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez et 2 pour ses ex-ministres Álvaro Coímbra et Rodrigo Guzmán.

Bien que le Ministère Public ait demandé 6 mois, la juge a considéré que ce temps de prison préventive était excessif.

Áñez purgera sa peine de prison préventive à la prison pour femmes d'Obrajes, les 2 ex-ministres à la prison de San Pedro de La Paz. Tous 3 doivent purger 4 mois de prison préventive pour la plainte « coup d'Etat. » @teleSURtv

Freddy Morales (@FreddyteleSUR) 15 mars 2021

Cette mesure a été prise parce que la juge Santa Cruz considère qu'il existe un haut risque de fuite car au moment de son arrestation, Áñez tentait de fuir en se cachant dans une caisse.

Pendant l'audience qui a duré plus de 10 heures, Áñez et ses ex-ministres Coímbra et Guzmán sont restés dans un bureau de la Force Spéciale de Lutte Contre le Crime.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-juez-meses-prision-preventiva-jeanine-anez-exministros-20210314-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-4-mois-de-prison-preventive-pour-jeanine-anez.html