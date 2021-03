Bolivie : A Senkata et Sacaba, la totalité des victimes ont été tués par balles 

Le procureur général de l'Etat, Juan Lanchipa Ponce, a fait savoir vendredi devant la commission de justice plurielle, le ministère public et la défense légale de l'Etat de la Chambre des Députés que tous les morts des massacres de Senkata et Sacaba commis par le Gouvernement de fait de Jeanine Áñez portent des impacts de balles.

« On a des rapports sans équivoque de l'Institut d'Investigation Légale (IDIF) qui disent que toutes les victimes de Senkata et Sacaba sont mortes à cause d'impacts de projectiles tirés par des armes à feu, » a déclaré Lanchipa.

Lanchipa a rappelé que « le minsitère public a toujours observé les droits et les garanties constitutionnelles sous le contrôle de l'autorité de justice. Les enquêtes sur les affaires de Senkata et Sacaba se déroulent dans le cadre des principes qui régissent le travail du procureur. »

En même temps, le procureur général de l'Eta a publié sur son site que dans cette enquête ont été employées des techniques « d'expertise balistique légale, d'expertises chimiques légales, de planimétrie et de géolocalisation. »

A cela s'joutent « la photographie légale, une procédure qui s'applique aux scènes de crime, l'expertise balistique, l'imagerie, la comparaison des projectiles d'armes à feu, » ajoute la note.

Le procureur a signalé que dans cette procédure élgale, on a interrogé « des témoins et des syndicats » et appliqué « des résolutions d'inculpation officielle. »

Les massacres de Sacaba et Senkata ont eu lieu le 15 et le 19 de novembre respectivement, quand l'armée a réprimé les manifestations contre le coup d'Etat qui a chassé le président Evo Morales.

